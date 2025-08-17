Valeri Cuellar, víctima de una brutal agresión en su propia casa

Fiesta 17 AGO 2025 - 17:40h.

La que fuera amante de Álvaro Muñoz Escassi ha sufrido una brutal agresión en su propia casa

Kike Calleja aporta en exclusiva más datos en 'Fiesta'

Compartir







Kike Calleja ha irrumpido en el plató de 'Fiesta' con una información de última hora que afecta a Valeri Cuéllar, la presunta amante de Álvaro Muñoz Escassi cuando el jinete mantenía una relación con la modelo María José Suárez.

Según Kike, una persona del entorno de la colombiana se ha puesto en contacto con él para contarle que Valeri acababa de ser agredida y que en esos momentos se encontraba prestando declaración ante los agentes de policía:

"Se ha puesto en contacto conmigo una persona muy cercana a Valeri porque acaba de sufrir una brutal agresión. Ahora mismo está la policía en su casa recabando información, la agresión se ha producido en el interior de su casa. Ella está muy asustada, está muy nerviosa".

(más información, a lo largo de la tarde en 'Fiesta')