Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 15:16h.

La hija de Ortega Cano estaría desconfiando de Álvaro García y habría tenido un acercamiento son su expareja

Exclusiva | Gloria Camila y Álvaro García, pillados en mitad de una discusión de pareja: "Estábamos agobiados"

Durante todo el fin de semana la familia Ortega Cano habría estado preocupada por la relación que mantiene Gloria Camila con su novio, Álvaro García, al creer que éste se podría estar aprovechando de la situación. Por lo que parece la hija del diestro podría estar también desconfiando de su pareja.

La información ha llegado hasta la redacción de 'Vamos a ver'. La periodista Patricia Pardo ha dado dos datos bastante relevantes sobre lo que está sucediendo con la hija de Ortega Cano. Uno de ellos ha sido el motivo por el que Gloria Camila está desconfiando de Álvaro.

"Al parecer Álvaro llevaría años buscando una relación con una famosa", ha comentado la periodista. Tras esto, la redactora del programa ha contado que la hija del torero habría hablado con uno de sus antiguos novios. Gloria podría haber tenido un acercamiento son su exnovio, David García, con quien rompió en octubre de 2024 tras cinco años de relación.

La supuesta discusión de Gloria Camila con Álvaro García

Y es que la relación de Álvaro y Gloria Camila parece que se está tambaleando y pende de un hilo. La hija de Ortega Cano fue pillada hace unos días teniendo una discusión con su pareja. Desde el programa 'TardeAR' sacaban en exclusiva estas imágenes de ambos haciendo aspavientos mientras hablaban.

Gloria Camila quitaba hierro al asunto y se pronunciaba al respecto: "Una relación que no discute, menudo aburrimiento. Hace falta a veces tener esa vidilla de debatir, discutir... Estábamos agobiados, sin más"