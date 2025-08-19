Celia Molina 19 AGO 2025 - 15:35h.

El cantante ha dado una entrevista en un podcast, en el que ha hablado de los 27 años que su hermana estuvo en estado vegetativo

Jessie J revela sus nuevos objetivos tras ser diagnosticada y operada de cáncer de mama: "Quiero tratar mi TOC"

Compartir







Juan Esteban Aristizábal, conocido mundialmente como Juanes, ha dado una extensa entrevista a la periodista Javiera Quiroga, en su podcast, Más que titulares. El cantante, que creció en Medellín en los años '80, ha hablado con nostalgia de su infancia y de la relación constante de su familia con la música, pues él mismo ni siquiera recuerda cómo y cuándo aprendió a tocar la guitarra. También habló del momento en el que se mudó solo a los Estados Unidos, donde empezó "durmiendo en el suelo" de su piso y de lo peligroso que era vivir en Colombia, donde a su hermano, tras el robo de un coche, le dispararon en la cabeza.

Afortunadamente, la bala "solo le rozó la cabeza" y no ha sido en este miembro de la familia en quien se ha centrado la conversación. Javiera ha aprovechado la presencia del artista en su canal para hablar de su hermana, Luz Cecilia, que murió en el año 2019 tras pasar hasta 27 años en estado de coma. Luz Cecilia tuvo un embarazo sano pero, después del parto, tuvo una hemorragia interna por la que perdió mucha sangre. A los 20 minutos, y a pesar de la transfusión que le hicieron sus propios familiares, quedó en estado vegetativo. Así lo recuerda Juanes:

"Fue el golpe más duro de toda mi vida"

"Mi hermana era muy joven y estaba saludable. La hija que tuvo era la primera nieta de nuestra familia, por lo que acudí al hospital con la idea de celebrarlo. Sin embargo, cuando llegué, mi madre y mi tía estaban llorando, con la luz de la habitación apagada. Entonces, me dijeron que había habido complicaciones tras el parto y que se la habían llevado. Fue el golpe más duro de toda nuestra vida. Fue ahí cuando la tristeza llegó a mi familia y mi madre y mi tía la estuvieron cuidando hasta que murió", explica el artista.

"Cuando alguien entra en coma - continúa - es algo muy loco porque la persona está ahí pero, realmente nunca supimos si seguía ahí. Cuando murió, también fue mi contradictorio, porque descansamos, por nosotros y por ella. Lo que aprendí con todo aquello, es que todo el mundo lleva una cruz y que le vida no es fácil, pero hay que aprender", concluye Juanes en el podcast. Durante su larga conversación con la periodista, también reivindicó el derecho de los artistas "a parar" cuando sea necesario, como el mismo hizo al darse cuenta de que su volumen de trabajo le iba a ocasionar graves problemas de salud.