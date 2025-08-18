Celia Molina 18 AGO 2025 - 15:06h.

La esposa del exjugador de la NBA fue atacada por un tiburón en una playa de Puerto Rico: está en el último ciclo de su embarazo

Eleonora Boi y Danilo Gallinari, exjugador de la NBA, tienen dos hijos y están esperando al tercero. Ella se encuentra a punto de entrar en la recta final de su embarazo y, durante una jornada estival en las playas de Puerto Rico, ha sufrido un grave percance, que puso en peligro su vida y también la de su bebé. Eleonora se encontraba tranquilamente dándose un baño en el mar - el agua no le llegaba más allá de la cintura - cuando un tiburón la atacó y le dio un buen e inesperado mordisco. Ella misma habló del incidente en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de su ingreso en el hospital:

"Fue el peor día de mi vida. Tal vez mi abuela tenía razón cuando dijo "en los mares, traidores". Nunca pensé que pudiera ser atacada por un tiburón. Estaba cerca de la orilla y en una playa abarrotada de gente. Ahora solo me queda recuperarme del gran susto", escribió la periodista. Posteriormente, tanto ella como Gallinari dieron una entrevista en Good Morning America (a través de una videollamada), donde dieron más detalles de lo ocurrido:

"Creí que iba a morir y que mi bebé estaba en peligro"

"Tengo que decir que estoy traumatizada. Sentí un dolor intenso y me ardía el muslo, pero pensé: 'Quizás sea una medusa enorme'. En realidad no era una medusa. Empecé a llorar y a gritar y pedía ayuda a gritos en italiano. El mar le llegaba por la cintura y todo sucedió en cuestión de segundos", recordó la mujer del exjugador de la NBA. Gallinari estaba en la arena con otro de sus hijos y se percató de que algo no iba bien: "En cuanto vi que todos empezaron a gritar, corrí hacia mi mujer y mi hija", aseguró. Eleonora tuvo tanto miedo que creyó que iba a morir y que su bebé estaba peligro. Sin embargo, gracias a la actuación de una mujer anónima que estaba en la playa, que consiguió parar la hemorragia, todo terminó bien.

La periodista fue trasladada al hospital, donde fue intervenida de urgencia al presentar una herida de 15 centímetros. Apaciguado el susto, Eleonora ha querido darle las gracias a aquella mujer que la atendió de inmediato: "Era un ángel. Danilo estuvo conmigo y me ayudó muchísimo. Quiero darle las gracias a esta mujer, porque no sé su nombre, y simplemente quiero darle las gracias a ella, porque me ayudó muchísimo", ha dicho.