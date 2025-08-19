Lola Mencía hace saltar las alarmas sobre una posible ruptura con Álex Cuadrado

Rocío Molina Madrid, 19 AGO 2025 - 13:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha desahogado sus seguidores al compartir una publicación cargada de tristeza

Diego Pérez desvela cómo está la situación con el perro que compartía con Lola: “Llevo casi dos años sin verlo”

Compartir







Lola Mencía ha preocupado a sus seguidores con su última publicación por el estado actual de su corazón. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' siempre se ha mostrado muy discreta con la relación que mantiene desde hace tres años con Álex Cuadrado, el aventurero analista de ciberseguridad con el que ha emprendido y ha formado una familia junto a sus dos perros. Sin embargo, la ausencia de instantáneas juntos este verano y los últimos mensajes de la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' han hecho que salten las alarmas.

La última publicación en su perfil oficial de Instagram ha desatado las especulaciones y ha puesto el foco sobre lo que está sintiendo ahora mismo Lola Mencía. Ella misma ha indicado que más adelante y cuando reúna fuerzas contará todo a su comunidad, pero sus declaraciones dejan visible que no está en un buen momento y que necesita este espacio como vía de desahogo.

La que fuera exconcursante de 'Supervivientes' y antes pareja de Diego Pérez en 'La isla de las tentaciones' ha buscado este espacio y esta reflexión como una "liberación" para el peso que lleva un tiempo cargando, tal como ha contado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"En este momento siento muchas emociones… y no son las más bonitas. Es una mezcla de rabia, desconfianza, decepción… pero también liberación. Y, por encima de todo, una pena muy profunda. Duele más cuando lo que te provoca estos sentimientos viene de personas a las que quisiste y a las que intentaste dar lo mejor de ti, como amiga y persona", son las palabras que han hecho saltar las alarmas sobre si este dolor que siente la de León viene por una posible crisis con Álex Cuadrado.

Aunque no ha querido decir el motivo (por ahora), la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha mostrado contundente: "No pasa nada, así es la vida… aunque sea duro aceptarlo. Escribo esto como un desahogo. No pretendo que sepáis a quién me refiero, ni lanzar indirectas; quizá algún día lo cuente, quizá no falte mucho para eso", ha señalado, dejando claro que pese a todo lo que está sintiendo lo que a ella le importa de verdad es que "no se desvanezca la esencia de mi corazón".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y, si anteriormente la influencer decía que lo más loco que había hecho por amor era "esperar", lo que ahora ha dicho bien alto y claro es que ella es una buena persona, aunque a veces se equivoque y que tampoco va a dulcificar un momento difícil que atraviesa ahora.

"A veces, las malas noticias se acumulan, y al final todo explota por dentro, saliendo de formas que no son las correctas y hacia personas que no se lo merecen. Pero de eso también se trata vivir: aprender a sufrir, a convivir con lo que nos ocurre, afrontarlo, abrazar a los nuestros y seguir adelante", ha confesado con esta reflexión con la que se está llevando todo el apoyo y cariño de sus seguidores.