Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su casa de Los Ángeles

Jennifer Aniston, más sincera que nunca sobre la muerte de Matthew Perry: "A veces, creo que está mejor así"

Este pasado lunes 18 de agosto, Jasveen Sangha, conocida como la 'reina de la ketamina', ha cambiado drásticamente su estrategia de defensa: se ha declarado culpable ante la justicia estadounidense de vender a Matthew Perry la droga que acabó con su vida. Esta decisión ocurre casi dos años después del fallecimiento del actor, quien murió el 28 de octubre de 2023 en su residencia en Los Ángeles, a los 54 años, a causa de una sobredosis de ketamina.

Sangha ha admitido su participación en cinco cargos federales: mantener una residencia como centro de distribución de drogas, tres cargos por distribución de ketamina y uno adicional por distribución de ketamina que ocasionó la muerte o lesiones graves del célebre actor de 'Friends'.

Según las autoridades, operaba desde un "emporio" de venta de drogas en North Hollywood, desde donde distribuyó docenas de dosis de ketamina, además de otras sustancias como xanax, cocaína y MDMA.

En dicho acuerdo, Sangha también ha aceptado haber proporcionado ketamina a Cody McLaury, un entrenador personal que falleció en 2019 por una sobredosis atribuida a esta sustancia. La pena máxima de prisión a la que se enfrenta es de 45 años: 20 por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años por cada cargo de distribución de ketamina y 15 por el cargo de distribución de esta droga con resultado de muerte.

Con su declaración de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense ha logrado que los cinco acusados implicados en la muerte de Perry acuerden aceptar los cargos. Y es que, más allá de Sangha, otros cuatro individuos ya se han declarado culpables de cargos relacionados con el deceso del actor de '17 otra vez', componiendo una red clandestina que aprovechó su vulnerabilidad para facturar con su adicción.

La red delictiva tras la muerte de Matthew Perry

Uno es Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Perry, que admitió haberle inyectado repetidamente ketamina sin licencia médica ni formación adecuada, incluyendo el día de su muerte. Se declaró culpable en agosto de 2024.

También Eric Fleming, amigo o conocido del actor, que actuó como intermediario: obtuvo la ketamina de Sangha y la entregó a Iwamasa. Se declaró culpable en agosto de 2024 por conspiración y distribución de ketamina que resultó en la muerte. Su posible condena llega hasta los 25 años de prisión.

La red continúa con el Dr. Salvador Plasencia. Fue el principal suministrador médico de ketamina a Perry y su entorno. Aceptó un acuerdo de culpabilidad el pasado mes de julio por distribución ilegal de ketamina, renunciando además voluntariamente a su licencia profesional. Se enfrenta a hasta 40 años de prisión y será sentenciado el 3 de diciembre de este año.

La lista se cierra con el Dr. Mark Chavez, médico que facilitó ketamina a otros involucrados -particularmente a Plasencia- frecuentemente mediante recetas falsas o a través de otra clínica. Se declaró culpable en octubre de 2024 y enfrenta a 10 años de cárcel.

"Se aprovecharon de la adicción de Perry para enriquecerse"

Los mensajes interceptados entre los acusados revelan que se aprovecharon de la vulnerabilidad del actor para su propio beneficio.

Plasencia y Chavez intercambiaron comentarios sobre Perry como los siguientes: "Me pregunto cuánto más va a pagar este imbécil", y "Vamos a averiguarlo".

Sangha y Fleming, por su parte, trataron de borrar mensajes tras el fallecimiento del actor, usando canales como Signal para intentar borrar pruebas.

Los fiscales han señalado que todos los acusados "se aprovecharon de la adicción de Perry para enriquecerse". "Sabían que lo que hacían estaba mal y que era un riesgo muy grande para él, pero lo hicieron igualmente", sostuvo el fiscal del Distrito Central de California, Martin Estrada.