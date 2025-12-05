Establecimientos comerciales, como restaurantes y centros deportivos, seguirán abiertos, pero deberán tener un sistema de desinfección contra la propagación de la enfermedad

Los peligros de la peste porcina: "La supervivencia del virus puede ser de meses, incluso años"

Compartir







La peste porcina en España obliga a recrudecer las medidas de contención de la enfermedad ante el aumento de los casos. Con el propósito de seguir trabajando para evitar que se propague más allá del área afectada por el brote, en el entorno de Collserola, en la provincia de Barcelona, la Generalitat de Cataluña ha ampliado la prohibición de acceder al medio natural en los 91 municipios integrados en las zonas de riesgo de peste porcina africana.

En estos lugares, los establecimientos comerciales, como restaurantes y centros deportivos, seguirán abiertos, pero deberán tener un sistema de desinfección para impedir que se propague el virus.

PUEDE INTERESARTE La UE limita a ocho comarcas de Barcelona las restricciones por la peste porcina en España

Dispositivo especial conta la peste porcina en Cataluña

A través de una resolución publicada este viernes, la Generalitat detalla la prohibición, para cuyo cumplimiento ha diseñado un dispositivo en el que este largo fin de semana participarán unos 700 efectivos de Mossos, policías locales y bomberos.

La prohibición incluye la sierra de Collserola, parques naturales, márgenes de ríos, caminos y campos de cultivo, todo con el objetivo de asegurar el área de seguridad para que ningún patógeno salte el perímetro, extendiéndose la peste porcina al resto de Cataluña.

PUEDE INTERESARTE La peste porcina africana castiga a Europa con 14 países afectados por la enfermedad con Rumanía a la cabeza

Batidas por tierra y aire en busca de animales muertos y muestras biológicas

Desde que estallase el brote, detectado inicialmente en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y que asciende ya a 13 casos positivos confirmados, centenares de efectivos trabajan desde el terreno para evaluar la situación y tratar de contenerla. Entre ellos hay también militares de la UME, que igualmente trabajan durante el día buscando animales muertos para, de forma segura, después recoger muestras biológicas para su análisis.

Realizando batidas sobre el terreno, en el operativo emplean también drones con visión nocturna y térmica. Rastrean una zona de vigilancia de 6 kilómetros a la redonda, a partir del punto donde se detectaron las dos primeras infecciones, y en un perímetro de seguridad de 20 kilómetros alrededor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre esa zona que abarcan, además han hecho prospección por cuadrículas de 300 metros cuadrados, asignadas cada una de ellas a una unidad implicada en el operativo, en una zona boscosa que está situada entre las autovías C-58, AP-7 y C-16.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para contener a los animales en la zona perimetrada y evitar que alguno de los contagiados expanda la peste porcina, el dispositivo ha puesto en marcha también el uso de barreras químicas (repelentes) en pasos de fauna y, desde hace días, también físicas en pasos subterráneos (por debajo de las autovías), mientras que los Mossos controlan los puentes por encima de las carreteras.

El protocolo, además, contempla la reducción de la población de jabalíes con el propósito de atajar la situación, para lo cual asisten técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura.

La nueva prohibición de la Generalitat: excepciones y recomendaciones

La nueva orden de la Generalitat llega tras cumplirse una semana desde que se detectaran los primeros dos casos de peste porcina africana. La prohibición ya estaba vigente en un radio de 6 kilómetros desde el foco a un radio de 20 kilómetros y ahora se amplia al total de 91 municipios de la zona de riesgo.

La medida estará vigente hasta el 14 de diciembre, al entender que el puente "es un periodo de alto riesgo" por la mayor afluencia de gente en espacios naturales. A partir de esa fecha, en el radio de 20 kilómetros se mantendrán las limitaciones relativas a la caza y al traslado de animales vivos en el ámbito de la ganadería, y en lo que respecta al ocio, quedarán prohibidas aquellas actividades organizadas que comporten el acceso de "grupos" al medio natural.

Así, a partir de este viernes, en el radio de 20 kilómetros desde el brote de la peste porcina, se prohíbe el acceso al medio natural --parques naturales, zonas boscosas, orillas de ríos y rieras, prados y campos de cosecha, así como parques y caminos fuera de núcleos urbanos--, y se decreta la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, así como la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de "bioseguridad".

Como excepción, no se restringirán en estas zonas el acceso a viviendas, a actividades económicas públicas o privadas dentro de estos espacios, pero que estén cerrados o perimetrados, como la agricultura o el acceso a locales de restauración, establecimientos deportivos o hípicas, siempre que los usuarios estén dentro: "Se puede ir a la hípica, pero no salir con el caballo a dar una vuelta por el bosque".

En lo que respecta al radio de 6 kilómetros desde el foco, se mantienen las mismas restricciones y prohibiciones en el acceso al medio natural y "con la misma intensidad" que hasta el momento.

Además, para garantizar la contención del virus, desde el Govern apelan a la colaboración ciudadana y avanzan que se darán instrucciones de desinfección para cuando la población abandone una de estas zonas, porque "bien en las zapatillas o en las ruedas pueden quedar restos del virus".

Si bien las prohibiciones se están aplicando sobre un marco jurídico y existe la posibilidad de sancionar, el objetivo, ha dicho la secretaria general, no es ese, sino que la ciudadanía colabore y respete las medidas para "minimizar el tránsito de personas y vehículos" en zonas en las que hay una presencia permanente de jabalíes. Todo, ha insistido, para evitar la propagación del virus fuera del radio de 6 kilómetros.

En este sentido, la secretaria general ha señalado que se está buscando la manera de explicar a la gente cómo se deben hacer estas desinfecciones y con qué productos, aclarando que son "recomendaciones".

El radio de 20 kilómetros desde el brote ya se considera zona infectada

Por otro lado, desde la Generalitat han anunciado también un cambio de nomenclatura: hasta ahora, el radio de 6 kilómetros desde el foco de la peste porcina se denominaba zona infectada, mientras que el área que comprendía de los 6 a los 20 kilómetros se denominaba zona de vigilancia. A partir de ahora, el radio de 20 kilómetros desde el foco pasa a denominarse zona infectada, y dentro de esta, de los 0 a los 6 kilómetros se distinguirá entre zona infectada de alto riesgo (que abarca 12 municipios) y, de los 6 a los 20 kilómetros, zona infectada de bajo riesgo (79 municipios).

No obstante, desde el Ejecutivo catalán ha aclarado que este cambio de nomenclatura "en ningún caso responde a un cambio de la situación epidemiológica", sino a la voluntad de alinearse con la nomenclatura propuesta por la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura.

La zona infectada, de 20 kilómetros, antes incluía 64 municipios, y ahora abarca un total de 91, de forma que aquellos que quedaban mínimamente afectados quedan ahora dentro de la zona infectada, alineándose con la decisión de la Comisión Europea.