Celia Molina 20 AGO 2025 - 12:43h.

El famoso intérprete se ha abierto una cuenta en TikTok desde donde pretende ayudar a otras personas que tengan alguna adicción

Juanes habla como nunca de su hermana, que estuvo en coma durante 27 años: "Nunca supe si nos percibía"

Compartir







El actor Adrián Rodríguez ha vuelto a las redes sociales con dos buenas noticias. La primera es que ya se está "recuperando" de su adicción al alcohol y a las drogas, una enfermedad que desarrolló a raíz de su prematura fama. La segunda es que, ahora, trabaja en una clínica de Chiclana desde donde pretende ayudar a todas aquellas personas que estén pasando por un problema similar.

Este famoso intérprete comenzó su carrera en series tan exitosas como 'Los Serrano', a la que se incorporó en la cuarta temporada. Después, participó en producciones de la misma repercusión como 'Física o Química' o 'El chiringuito de Pepe', mientras, poco a poco, se metía en una espiral de adicciones que le llevó a la ruina. De tenerlo todo, pasó a verse obligado a vender todas sus pertenencias y a abrirse un canal de contenido erótico para poder sobrevivir, momento en el que se dio cuenta de que tenía un problema y necesitaba ayuda. Ahora, después de pasar varios años en tratamiento, ha reaparecido en las redes sociales, para mandar el siguiente mensaje:

"Si tienes alguna adicción, contacta conmigo"

"Hola, soy Adrián Rodríguez. Quería contaros que me encuentro bastante bien. Sigo en tratamiento. Como ya sabéis tengo una enfermedad llamada adicción pero, por suerte, he encontrado el camino de la recuperación poco a poco y cada día abrazando mis ganas de vivir. Me he mudado a Chiclana de la Frontera donde sigo con mis terapias y donde tengo un nuevo trabajo. Tengo un equipazo de profesionales a mi lado y la verdad es que se vive muy bien y tranquilo. Contento de poder seguir adelante y de que me veáis subiendo contenido sobre mi proceso y sobre todo lo que he aprendido en los últimos años. Si me estás viendo y crees que puedes tener un problema con alguna sustancia o tienes algún familiar que lo tenga, puedes ponerte en contacto conmigo", ha dicho en un vídeo.

En una entrada anterior, también ha mostrado cómo ha aprendido a ocupar su mente y su cuerpo en actividades sanas, como ir al gimnasio. Sus vídeos han recibido cientos de comentarios, en los que sus fans se alegran infinitamente de verle mejor. "Gracias por mostrarte y por ayudar a otras personas, mucha fuerza para el proceso", "Me alegro muchísimo de verte así", "Solo por admitir que tienes una adicción ya eres un ganador", han sido algunos de los cariñosos mensajes que le han mandado.