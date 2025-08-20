La atípica historia de amor de Jason Momoa y su ídolo Lisa Bonet: "Era mi crush de la infancia"

Juan Arcones 20 AGO 2025 - 06:40h.

Tras 17 años de matrimonio, la pareja decidió separarse amistosamente en 2022

El actor Jason Momoa confiesa que no "tiene casa" tras su divorcio de Lisa Bonet: "Vivo en la carretera".

Compartir







Jason Momoa puede que sea uno de los actores más famosos de la actualidad. Y realmente su fama se la ha ganado a pulso. Porque se ha convertido en un reclamo perfecto de taquilla. Debutó en televisión en la serie de ‘Los vigilantes de la playa’, con un papel secundario, Jason Ioane, que se mantuvo en la ficción durante 38 episodios. Tras ello, vendría también ‘Stargate Atlantis’, estando en el reparto principal durante 73 capítulos y cuatro años. Pero, si hay un personaje que le dio fama mundial, ese es el del dothraki Kahl Drogo en la popular ‘Juego de tronos’.

En una entrevista con The New York Times sobre su audición como Khal Drogo, Momoa contó que interpretó una haka (danza de guerra maorí) para transmitir presencia física. La audición “aterrorizó" a los directores de casting, pero les impresionó lo suficiente para grabarla y finalmente conseguir el papel. Su fama de disparó por completo, y eso que solo participó en diez episodios. Pero no siempre es oro todo lo que reluce porque, tras la muerte de su personaje, Momoa se encontró en una situación peliaguda, ya que nadie parecía querer contratarle. Así lo contó en Entertainment Weekly. “Quiero decir, estábamos pasando hambre después de ‘Juego de tronos’. No podía conseguir trabajo. Es muy duro cuando tienes hijos y estás completamente endeudado”.

Y es que el popular actor, aunque luego encontró su camino, ya estaba casado con Lisa Bonet y con dos hijos. Pero es que su historia de amor llegaba desde mucho antes. Curiosamente, desde que el actor tenía solo 8 años. La vio por primera vez en ‘El show de Bill Cosby’. En el programa, Bonet daba vida a Denise Huxtable, y así se mantuvo en un total de aproximadamente 103 episodios. Desde la primera vez que la vio, el actor hawaiano se enamoró de ella. “Literalmente, mi crush de infancia”, confesó en una entrevista para People.

La pareja se conoció en 2005 en un club de jazz en Los Ángeles. Según Momoa, el encuentro fue perfecto. “Yo tenía rastas, ella tenía rastas. Me di la vuelta y la vi y me dijo ‘Soy Lisa’. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior”, contó en la misma entrevista para People. Esa misma noche, convenció a Bonet de llevarlo a su casa después de vivir un tiempo en un hotel, y juntos hicieron una parada en un bar donde ella pidió una Guinness. ¿Lo primero que pensó Momoa? “Oh, dios mío. La amo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Voy a espiarte durante el resto de tu vida y te voy a conseguir. Me volveré un acosador a tiempo completo”, reveló en el programa de James Corden. “No le dije nada hasta que tuvimos dos bebés, de otro modo me hubiera visto como un tipo raro”. En 2007 nació su primera hija, Lola Iolani, y en diciembre de 2008 llegó su segundo hijo, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. Aunque mucha gente creyó que se casaron en 2007, la pareja no formalizó su unión legal hasta octubre de 2017, celebrando una ceremonia privada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lisa ya había estado casada con anterioridad, con la estrella de la música Lenny Kravitz. Y, aunque se divorciaron amistosamente en 1993, la pareja sigue teniendo una muy buena relación, en parte por Zoe Kravitz, la hija en común de la pareja. Incluso el propio Jason Momoa ya la considera su propia hija. "Quiero a su marido [Karl Glusman]. Quiero a su padre [Lenny Kravitz]. Espero y rezo para que mi hija sea así de talentosa, amorosa y abierta”, contó en una entrevista para Men’s Health.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pero, aunque la pareja se llevaba bien, el 12 de enero de 2022 hicieron oficial su separación mediante una declaración conjunta en Instagram. “Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación… Se está gestando una revolución y nuestra familia no es una excepción… sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Por eso compartimos la noticia familiar de que estamos tomando caminos separados en nuestro matrimonio”. Cerraban así una relación de casi diecisiete años, incluyendo cuatro años formalmente casados.

Lisa Bonet presentó los papeles de divorcio el 8 de enero de 2024, citando diferencias irreconciliables y especificando que su separación legal ya había tenido lugar el 7 de octubre de 2020. Ambos acordaron una custodia compartida de sus hijos y no solicitaron pensión alimenticia u apoyo financiero. Y, a pesar del fin de su matrimonio, tanto Momoa como Bonet han insistido continuamente en su compromiso como familia. “No vamos a volver. Pero somos familia. Tenemos dos hijos preciosos juntos”, contó el actor en una entrevista en TikTok. Y, de hecho, se ha podido ver al actor varias veces apoyando públicamente los proyectos de Zoe Kravitz, como su presencia en la premiere de ‘The Batman’. “Lisa no pudo estar aquí, así que estamos representando nosotros, los niños y yo… Seguimos siendo familia, ¿sabes?”, comentó el actor en la alfombra roja.

Según varias fuentes y rumores, el matrimonio se habría deshecho por culpa de sus ritmos de vida totalmente opuestos. Al final del día, Jason Momoa estaba en su punto álgido de fama, con multitud de películas líderes en taquilla como 'Aquaman' o 'Fast X'. Mientras, Lisa Bonet prefería quedarse en California, haciendo una vida más familiar. Pese a ello, la pareja sigue teniendo una buena relación.