21 AGO 2025 - 18:57h.

Millie Bobby Brown ha anunciado junto a su marido, Jake Bongiovi que se convierten en padres tras haber adoptado a una niña

Millie Bobby Brown estalla por las criticas sobre su aspecto físico: "Me niego a disculparme por crecer"

Millie Boby Brown y su marido Jake Bongiovi han anunciado en su cuenta de Instagram, que este verano se han convertido en padres tras adoptar a una bebé. Una noticia inesperada para todos sus fans que han compartido a través de un texto y de la que no se sabe nada más hasta el momento. Solo han decidido compartir una imagen más en sus historias. Una fotografía de ellos dos donde se dedican mucho amor.

No se sabe el nombre de la bebé, y tampoco su edad. Incluso, esta decisión ha pillado por sorpresa a muchos. De hecho, ambos artistas han decidido desactivar los comentarios para evitar que las personas puedan iniciar una conversación en la publicación o puedan opinar e incluso reaccionar. Lo que sí que ha recibido es más de 200.000 'likes'.

Hace tan solo unos meses que la actriz de la famosa serie de ‘Stranger Things’ transmitió un comunicado donde reivindicaba su derecho a cambiar de imagen y exigía que la dejases de tratar como la niña que era hace unos años al aparecer en las series.

Padres a los 21 años

A sus 21 años y tras un cambio radical de imagen, la británica tuvo que hacer frente a una ola de críticas en contra de este cambio. Pero esto no le echó hacia atrás, ni a ella ni a Jake Bongiovi. Con 20 años, los dos jóvenes se casaron, y ahora, un año después anuncian que ya son padres. Por el momento, todavía ninguno de ellos han publicado más información sobre la nueva integrante de la familia.

“Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce bebé que hemos adoptado. Estamos emocionados de poder embarcarnos en este nuevo capítulo de la paternidad, desde la paz y la privacidad. Y entonces, ya somos tres: con amor, Millie y Jake Bongiovi”.