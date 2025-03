La actriz protagonista de ‘Stranger Things’ estrena su nueva película, ‘Estado eléctrico’, junto a Chris Pratt

Su papel de Once la convirtió en una de las actrices más importantes de la industria con tan solo 12 años

Millie Bobby Brown estalla por las criticas sobre su aspecto físico: "Me niego a disculparme por crecer"

Nacida en Málaga y criada en Inglaterra, el primer gran trabajo de Millie Bobby Brown tuvo lugar en ‘Érase una vez en el País de las Maravillas’, spin-off de la aclamada ‘Érase una vez’. Aunque solo participó en dos episodios, fue suficiente para llamar la atención de diferentes estudios y directores de casting. De ahí dio el salto a 'Intruders', de la BBC, compartiendo ficción con Mira Sorvino. En ella, interpretaba a la niña Madison, aunque con un giro bastante tétrico. En la serie, una secta conseguía la fórmula de la inmortalidad refugiándose en los cuerpos de otras personas una vez habían muerto. Así, en el cuerpo de la niña Madison habitaba un hombre llamado Marcus Fox. Aunque la serie acabó por ser cancelada tras solo una temporada.

Y, tras personajes episódicos en ‘NCIS’, ‘Modern Family’ y ‘Anatomía de Grey’, llegó la serie por la que es conocida en todo el mundo: ‘Stranger Things’. La directora de casting Carmen Cuba vio algo especial en aquella niña de tan solo 12 años, y decidió llamarla para una audición para serie de los hermanos Duffer en Netflix. La jovencísima actriz hizo toda la videollamada en acento estadounidense y desde ese momento, tanto Carmen Cuba como el equipo lo tuvieron claro: habían encontrado a su Once. Nadie podía prever que ‘Stranger Things’ se iba a convertir en la serie más famosa de la década, con permiso de ‘Juego de tronos’. Su impacto fue brutal, y sigue muy presente a día de hoy.

Compartiendo protagonismo con Winona Ryder, Finn Wolfhard o David Harbour, Millie Bobby Brown se convirtió en una auténtica estrella infantil. Su poder interpretativo y su presencia magnética fueron elementos clave para que triunfara la serie. Pero, por el camino, dejó su infancia. Porque el trabajo siempre estaba por encima de vivir como una niña de su edad. “No tengo muchos amigos por ser quien soy”, explicó en una entrevista para Vanity Fair. "No fui a la escuela, así que no tengo las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de mi edad y amistades. Me cuesta bastante eso. Me perdí algunas cosas, pero estoy trabajando en ellas”.

No fui a la escuela, así que no tengo las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de mi edad y amistades. Me cuesta bastante eso

Su interpretación no pasó desapercibida y fue nominada dos años seguidos a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática, perdiendo con Ann Dowd (‘El cuento de la criada’) y Thandie Newton (‘Westworld’). Y no es para menos. Porque su Once ha trascendido la cultura popular (que se lo pregunten a las Tukus), y a partir de ese personaje, Millie Bobby Brown ha construido un auténtico imperio. Sacudirse a Once es difícil, porque cuando una se hace famosa alrededor de un nombre, quitárselo de encima resulta casi imposible. Algo que han comprobado todas las estrellas Disney. Desde Zac Efron a Miley Cyrus. Pero Millie Bobby Brown lo ha conseguido con relativa facilidad.

Una estrella mundial

Debutó en el cine en 2019 con ‘Godzilla: rey de los monstruos’ y más tarde hizo su secuela ‘Godzilla vs. Kong’. Pero entre medias también se adueñó de otra saga: ‘Enola Holmes’, con Netflix. La primera de ellas se convirtió en una de las películas originales más vistas de la historia de la plataforma. No solo eso, sino que contó con la producción de la propia actriz, convirtiéndola en la productora más joven de la historia de Hollywood, montando PCMA Productions. A través de ella, ha producido las dos entregas de ‘Enola Holmes’ y la tercera en camino, ‘Damsel’ (también para Netflix, y que ahora mismo es la 8ª película más vista de la historia de la plataforma), y uno de los próximos proyectos de Millie Bobby Brown: ‘Nineteen steps’, novela escrita por la propia actriz y que se convirtió en bestseller del New York Times.

Y es que la joven actriz es una auténtica estrella. Sus más de 63 millones de seguidores en Instagram así lo confirman. Es Embajadora de Buena Voluntad en UNICEF y tiene su propia marca de maquillaje, Florence By Mills. Aunque fue muy criticada por subir un vídeo en el que fingía usar sus propios productos, mostrando su rutina de skincare. Bobby Brown se defendió en un post en sus redes (para posteriormente desactivar los comentarios): "Todavía estoy aprendiendo a hacer estos vídeos, no soy una experta. Pensé en grabar algo rápido recreando lo que hago por las noches, pero veo que no se entendió bien. Entiendo y agradezco todos vuestros comentarios, ¡por favor, seguid diciéndome lo que pensáis y yo también lo haré”.

Todo esto da muestras de que, cada cosa que haga, tiene una repercusión planetaria. Los haters de cuentan por miles, que no dejan de criticar cada estilismo que lleva a las alfombras rojas, o su nuevo peinado, o su nueva ocurrencia en Instagram. Pero la actriz sigue trabajando incansablemente. Ahora estrena en Netflix ‘Estado Eléctrico’, junto a Chris Pratt, adaptando libremente las novelas gráficas de Simon Stålenhag, y dirigida por los hermanos Russo. Sí, los responsables de las mejores películas de Marvel, como ‘Vengadores: Infinity War’, o ‘Capitán América: el soldado de invierno’. El film llega el próximo 7 de marzo a Estados Unidos (y el 14 de marzo a España). Promete reventar récords, y seguir estableciendo a Millie Bobby Brown como una de las actrices más importantes de su generación. ¡Y ojo, que este año llegará la esperadísima temporada final de ‘Stranger Things’!

