Desvían un vuelo Málaga-Tenerife al llevar seis pasajeros conflictivos

Aeropuerto de Lanzarote
Desde el centro de control de Enaire en Canarias han facilitado el descenso continuado de la nave. Europa Press
Un avión que volaba de Málaga a Tenerife se ha desviado este jueves a Lanzarote al llevar seis pasajeros conflictivos a bordo y la tripulación ha solicitado presencia policial a su llegada al aeropuerto, según han informado los controladores aéreos.

Desde el centro de control de Enaire en Canarias han facilitado el descenso continuado de la nave y aproximación directa a pista.

El aterrizaje se produjo sin incidencias y se coordinó con el aeropuerto la asistencia de los agentes de la Policía, han indicado las fuentes.

