Desvían un vuelo Málaga-Tenerife al llevar seis pasajeros conflictivos

El avión ha sido desviado a Lanzarote, donde se ha coordinado la presencia policial en el aterrizaje

Un avión se estrella en las gélidas aguas del río Hudson, en Nueva York, durante un aterrizaje de emergencia

Compartir







Un avión que volaba de Málaga a Tenerife se ha desviado este jueves a Lanzarote al llevar seis pasajeros conflictivos a bordo y la tripulación ha solicitado presencia policial a su llegada al aeropuerto, según han informado los controladores aéreos.

Desde el centro de control de Enaire en Canarias han facilitado el descenso continuado de la nave y aproximación directa a pista.

El aterrizaje se produjo sin incidencias y se coordinó con el aeropuerto la asistencia de los agentes de la Policía, han indicado las fuentes.