24 AGO 2025

La pareja estuvo junta desde 2013 hasta 2019 cuando se protagonizaron una agria ruptura

Olga Moreno y Agustín Etienne rompen tras tres años juntos: la cronología de su relación

La ruptura de Olga Moreno y el representante artístico Agustín Etienne ha sacudido el mundo del corazón. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' confirmaba su relación en septiembre de 2022. "He encontrado a un hombre que me hace feliz", fueron sus palabras. A pesar de su trabajo como manager de celebridades por aquella época muchos conocían a Agustín por su historia de amor con otra de sus representadas: Arantxa de Benito.

El amor tras la amistad

La madre de Zayra Gutiérrez y el agente de celebridades comenzaron su relación en el año 2013 tras más de una década de amistad. Antes de dar el paso hacia el noviazgo la expareja compartía momentos de complicidad y asistían juntos a conciertos y todo tipo de eventos sociales. En una entrevista que la íntima de Makoke y futurible concursante de ‘Supervivientes 2026’ concedió a Diez Minutos esta amistad previa fue clave, ya que permitió que su relación amorosa naciera desde una base de confianza y entendimiento mutuo.

El inicio de su relación fue descrito por Arantxa como un “flechazo tras años de amistad”. En palabras de Agustín, ambos compartían una química especial desde que se conocieron, lo que facilitó la transición de amigos a pareja. En aquella época Agustín navegaba un momento profesional delicado tras su ruptura laboral con Toño Sanchís en 2015.

La pareja ideal

Arantxa y Agustín aparecían en los medios como la pareja ideal. En un reportaje publicado por la revista ‘Semana’ en el año 2016 hablaban de ellos como una pareja llena de alegría y complicidad.

Juntos disfrutaban de todo tipo de planes: bodas de amigos, como la de Makoke y Matamoros o la de Fonsi Nieto, escapadas románticas a diferentes destinos o fiestas con amigos VIP como Terelu Campos o Luján Argüelles. Además, Arantxa celebraba el papel que Agustín tenía con sus hijos con los que mantenía una “magnífica relación”.

Crisis y ruptura

A pesar de su aparente solidez, la relación comenzó a mostrar signos de desgaste a principios de 2019. La pareja dejó de publicar fotos juntos en redes sociales y en mes de mayo se confirmaba la ruptura. Arantxa fue la primera en hablar públicamente, confirmando el fin de la relación en una entrevista con 'Semana' en junio de 2019: "Confirmo que la ruptura es correcta, el amor se acaba. Yo solo le puedo desear lo mejor. Así es y a ser felices".

Sin embargo, la separación no era idílica y la expareja tuvo graves desencuentros por la custodia de Dylan, el perro que compartían. Agustín publicó mensajes crípticos en sus stories con frases como: "conoces a las personas por cómo salen de tu vida. No he podido llevarme lo que es mío, ¡pero me llevo tu amor incondicional! La tranquilidad pesa menos". Arantxa, por su parte, tiró de diplomacia: "Ya se sabe que cuando el amor se rompe, en el proceso del duelo hay muchos momentos. Hay que respetar a todo el mundo".

Caminos separados y aparente cordialidad

Tras la ruptura, Arantxa y Agustín tomaron caminos separados. Arantxa comenzó a salir con Jairo, un nuevo amor que presentó en la gala Starlite de Marbella en agosto de 2019. Agustín mantuvo un perfil más bajo y no regresó a primera línea mediática hasta que se supo que había empezado a salir con es Olga Moreno en 2022.

"Me parece fantástico. Que disfruten del amor y que sean muy felices y duren mucho tiempo", dijo Arantxa sobre la pareja. "A una persona que ha formado parte de tu vida y le has tenido mucho cariño, qué le puedes desear, lo mejor, mucha felicidad".