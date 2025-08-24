Equipo Outdoor 24 AGO 2025 - 18:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'MyHyV' muestra cómo han crecido sus hijos, los mellizos Samira y Cedric y el pequeño Enzo

Suhaila Jad, conocida por su paso por 'Supervivientes' y su trono en 'Mujeres y hombres y viceversa', ha estado compartiendo su vida familiar en redes sociales durante años, mostrando cómo van creciendo sus hijos, junto a su pareja, el futbolista André Carrillo.

La familia vive en Arabia Saudí, donde André avanza en su trayectoria profesional como futbolista. Los hijos de Suhaila y André son los gemelos Samira y Cedric, que nacieron en 2017, y Enzo, el más joven, que nació en 2021 y recientemente acaba de cumplir 4 años. En las publicaciones de Suhaila se nota la cercana conexión que tienen entre ellos, mostrando que comparten un lazo muy especial. Constantemente se respaldan, se protegen y se demuestran afecto en cada ocasión, algo que Suhaila ha mostrado en muchas publicaciones. Enzo, el más pequeño, se ha adaptado perfectamente con sus hermanos, formando juntos un trío inseparable.

Las imágenes que comparte su Suhaila ilustran juegos, abrazos y situaciones diarias que dejan ver la buena relación que mantienen y el ambiente cálido y familiar que comparten. La exconcursante de 'Supervivientes', además de mostrar el crecimiento de sus hijos, refleja lo orgullosa que se siente de ellos y como los acompaña en sus rutinas del día a día.

La extronista aprovecha cada ocasión para expresar su amor por ellos, dejando mensajes tiernos como "Te amo" en sus publicaciones, mostrando que la comunicación y el cariño están presentes en la familia. A través de estos gestos, se observa cómo los niños se desarrollan en un ambiente repleto de cariño, respeto y conexión, formando una familia alegre y muy unida.

Si hay algo que llena de orgullo a Suhaila Jad es la familia que ha construido junto a André Carrillo. La influencer vive esta etapa disfrutando tanto del crecimiento de sus tres hijos, los mellizos Samira y Cedric y el pequeño Enzo, como del éxito profesional de su pareja. Cada día comparte en sus redes sociales momentos cotidianos que reflejan el cariño, la complicidad y la unión que existen entre ellos, celebrando los logros de los niños y apoyando a André en su carrera, demostrando que para ella la familia es lo más importante.