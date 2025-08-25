La vida de Verónica Echegui, en fotos: desde sus recuerdos más personales a sus grandes logros
La reciente muerte de Verónica Echegui ha dejado un gran vacío en el mundo del cine: algunos momentos de su vida, en fotos
Última hora de la muerte de Verónica Echegui: el Tanatorio de La Paz acoge el último adiós a la actriz
Verónica Echegui deja un inmenso vacío en el mundo del cine español. A los 42 años ha fallecido tras lucha contra un cáncer por el que se encontraba ingresada antes de su muerte en el Hospital 12 de Octubre. Con su pérdida, deja una gran lista de amigos y compañeros que se despiden de ella en el tanatorio de La Paz y a través de redes sociales.
Aunque su vida personal ha estado marcada por la discreción, su carrera profesional habla por sí sola: años y años de logros, reconocimientos y grandes proyectos. Además de ser la protagonista de ‘Yo soy la Juani’, trabajo con el que consiguió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación, también recibió el premio al mejor cortometraje por ‘Tótem Loba’.