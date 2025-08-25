Logo de InformativosInformativos
La vida de Verónica Echegui, en fotos: desde sus recuerdos más personales a sus grandes logros

La vida de Verónica Echegui, en fotos
Verónica EcheguiRRSS
Verónica Echegui deja un inmenso vacío en el mundo del cine español. A los 42 años ha fallecido tras lucha contra un cáncer por el que se encontraba ingresada antes de su muerte en el Hospital 12 de Octubre. Con su pérdida, deja una gran lista de amigos y compañeros que se despiden de ella en el tanatorio de La Paz y a través de redes sociales.

Aunque su vida personal ha estado marcada por la discreción, su carrera profesional habla por sí sola: años y años de logros, reconocimientos y grandes proyectos. Además de ser la protagonista de ‘Yo soy la Juani’, trabajo con el que consiguió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación, también recibió el premio al mejor cortometraje por ‘Tótem Loba’.

Álex García, su expareja

Verónica Echegui con su expareja Álex García
Verónica Echegui con su expareja Álex García europa press

La actriz con el Goya al mejor cortometraje por ‘Tótem Loba’, en 2022.

Verónica Echegui con la Edición XXXVI de los Premio Goya
Verónica Echeguieuropa press
Academia del Cine

El director de la Academia de Cine, Mariano Barroso; la actriz Verónica Echegui y el notario de la Academia del Cine, Federico Garayalde
Verónica Echegui en la Academia de Cine europa press

'A muerte', la serie con la que habló de la muerte en una entrevista

Verónica Echegui en la serie 'A muerte'
Verónica Echeguieuropa press

La actriz madrileña cuando era pequeña

Verónica Echegui de pequeña
Verónica Echeguirrss
