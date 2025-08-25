Durante más de una década, la protagonista de 'Yo soy la Juani' mantuvo una discreta relación con el también actor Álex García

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La muerte de la actriz española Verónica Echegui a los 42 años ha sorprendido y consternado al mundo cultural. Tal y como se ha conocido, perdió la vida el pasado 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde había estado ingresada los últimos días debido a una enfermedad.

La madrileña deja un gran legado tras su muerte, recordándola sobre todo por su papel protagonista en 'Yo soy la Juani', trabajo que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación.

Pese a que Echegui se convirtió en una de las intérpretes más versátiles del cine español y en uno de los rostros más conocidos de nuestro país, su vida privada estaba marcada por la discreción. Una de sus facetas íntimas más sonadas de su realidad fuera de las pantallas fue su relación con el también actor Álex García.

Echegui y García comenzaron su relación tras conocerse en el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma' en 2010. Desde entonces, compartieron más de una década de noviazgo. Su romance siempre se mantuvo alejado de los titulares, aunque ambos mostraron en ocasiones gestos públicos de cariño y apoyo mutuo.

"Es la persona más divertida que he conocido en mi vida. Nuestra admiración y cariño es mutuo. Álex es un actor con un talento increíble, con una gran capacidad para aprender y un hombre muy inteligente. Él dice que yo soy generosa, pero él sí que lo es (...). Los dos somos muy cariñosos y cuando me preguntan la fórmula de por qué funciona nuestra relación, siempre contesto que no lo sé", señaló la actriz a 'Mujerhoy' en 2017.

Por su parte, el actor declaró hace años: "El secreto de nuestra relación está en querer. Una relación de muchos años hay que trabajarla, y nosotros queremos trabajar en ella". Echegui llegó a decir en una ocasión que tenía "instinto maternal" y que la "encantaría" tener hijos "algún día".

Durante los Premios Feroz de 2021, Verónica incluso se levantó a abrazar a Álex durante su discurso, dejando claro que, en algunos momentos, no querían esconder su historia de amor.

Ambos también colaboraron profesionalmente. García apoyó a Verónica en la producción de su cortometraje 'Tótem Loba', que fue galardonado con el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022, ocupándose del catering.

Pese a que fueron objeto de diferentes rumores, como en 2016, cuando trascendió que el actor había sido visto en actitud cariñosa con la actriz Manuela Vellés, eligieron vivir alejados de la ciudad en una casa en la sierra de Madrid, rodeados de bosque y arroyos, donde encontraron un refugio tranquilo lejos del foco mediático.

Fue en 2023 cuando, tras 13 años de discreto romance, decidieron poner fin a su relación. No hicieron declaraciones al respecto.