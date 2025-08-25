Claudia Barraso 25 AGO 2025 - 14:27h.

El Tanatorio de La Paz, en Madrid, acoge el último adiós a la actriz Verónica Echegui, fallecida a los 42 años

Última hora de la muerte de Verónica Echegui: la actriz permanecía ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

Compartir







Dura pérdida para el mundo del cine. La actriz Verónica Echegui, popular por su papel en 'Yo soy la Juani' o 'El patio de mi cárcel', ha muerto a los 42 años en el madrileño Hospital 12 de Octubre. En el momento en el que se hacía pública la noticia de su fallecimiento, los restos mortales de la intérprete ya se encontraban en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, donde familiares, amigos y compañeros de profesión se han reunido para darle su último adiós.

Muchos de ellos ya habían utilizado las redes sociales para mostrar sus primeras impresiones sobre esta repentina pérdida para la profesión.

Una de las primeras en llegar ha sido la también actriz Sara Sálamo.