Familiares y amigos de Verónica Echegui, rotos en el Tanatorio de La Paz para darle su último adiós

Sara Sálamo, en el tanatorio de Verónica Echegui
Sara Sálamo, a su llegada al tanatorioCORDON PRESS
Dura pérdida para el mundo del cine. La actriz Verónica Echegui, popular por su papel en 'Yo soy la Juani' o 'El patio de mi cárcel', ha muerto a los 42 años en el madrileño Hospital 12 de Octubre. En el momento en el que se hacía pública la noticia de su fallecimiento, los restos mortales de la intérprete ya se encontraban en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, donde familiares, amigos y compañeros de profesión se han reunido para darle su último adiós.

Muchos de ellos ya habían utilizado las redes sociales para mostrar sus primeras impresiones sobre esta repentina pérdida para la profesión.

Una de las primeras en llegar ha sido la también actriz Sara Sálamo.

Sara Sálamo, a su llegada al tanatorio de Verónica Echegui
Sara Sálamo, a su llegada al tanatorio de Verónica EcheguiCORDON PRESS
