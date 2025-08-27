Daniela Blume está embarazada y se ha casado: la foto junto a su marido en su boda
La exconcursante de 'GH VIP' ha anunciado que está embarazada por segunda vez y que se ha casado
Daniela Blume habla por primera vez de su complicado parto: "Experimenté un dolor extremo y brutal"
Daniela Blume, finalista de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP', ha recuperado su cuenta de Instagram tras cinco meses y ha reaparecido con dos noticias que han entusiasmado a sus seguidores: está embarazada por segunda vez y se ha casado con su pareja.
En sus stories, la creadora de contenido ha explicado que le "quitaron" la cuenta pero que ha conseguido recuperarla y que echaba de menos a sus seguidores, para unas horas después revelar las dos noticias vía post: su vida ha sufrido dos importantes cambios, pues ahora es una mujer casada y espera su segundo hijo junto a su pareja.
"Durante estos 5 meses sin cuenta me ha dado tiempo a quedarme embarazada de nuevo y a casarme con el amor verdadero", ha escrito la influencer en su post, en el que comparte una foto junto a su test positivo de embarazo, una ecografía varias de su vestido de novia y un par junto a su ya marido: en una se les ve caminando juntos el día de su boda y en otra sus manos luciendo sus alianzas. También ha añadido al carrusel una foto en la que aparece de espaldas su hija, que tiene un año y medio.
En marzo del año pasado, un mes después de dar a luz a su primera hija, anunció que se había comprometido con su pareja y ahora sabemos que ya se han dado el 'sí, quiero'. Para la celebración de su boda, Daniela Blume ha optado por un vestido blanco, muy ceñido, con las mangas transparentes y escote de palabra de honor, acompañado por un velo del mismo color.
El pelo se lo dejó suelto y en su ramo de rosas rosadas ató un lazo azul para respetar la tradición que dice que las novias deben llevar algo nuevo, algo prestado y algo azul. Su marido lució un traje de chaqueta oscuro con rayas blancas. Las alianzas son muy sencillas, en oro.
Sus seguidores se han alegrado mucho por ambas noticias y también por su vuelta a Instagram, donde no solo acostumbraba a hablar sobre su faceta como madre, sino a compartir reflexiones y a generar debates con su comunidad.