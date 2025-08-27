telecinco.es 27 AGO 2025 - 09:00h.

Es el presentador del momento: está en 'Fiesta' y pronto se sumará a las tardes con Joaquín Prat

En esta charla a solas con Outdoor repasa su camino, nos habla de la fama, de los famosos, de la importancia del periodismo del corazón y del cuidado de la salud mental

César Muñoz está en un gran momento televisivo. Tras ser elegido para sustituir a Emma García en 'Fiesta' durante el verano, se ha anunciado que a partir de septiembre será copresentador junto a Joaquín Prat y a María Ruiz en las tardes de Telecinco. Todo un orgullo que celebra con una gran sonrisa nada más pasar la puerta del plató de Outdoor para una entrevista en la que nos ha contado los detalles de estos triunfos profesionales.

Pero antes repasemos su ascendente carrera: como buen periodista, César pasó por todos los roles. Empezó como becario, luego pasó a ser redactor en programas como 'Callejeros', más adelante se convirtió en reportero en Telemadrid, hasta que tuvo una oferta para volver a su tierra natal, Extremadura, a reportear para distintos programas. Alguien consideró que estaba listo para ser presentador y él se desempeñó con tanta pasión que no tardó en ser detectado por Telecinco. Había talento y merecía un lugar de alcance nacional. Así fue como llegó a acompañar a Sandra Barneda en 'Así es la vida', donde estuvo hasta que terminó el ciclo, en julio del 2024.

En los últimos meses había estado participando en el casting para tomar el lugar de Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge', que durante el verano pasó a llamarse, valga la redundancia, 'El diario del verano'. Pero no quedó. Fue elegida Cristina Lasvignes. Sin embargo, en el mismo llamado en que le dijeron que no para el talk show, le dieron otra noticia: "Vas a presentar 'Fiesta'". Él todavía no sabe decir qué vieron durante las audiciones para darle semejante responsabilidad: cuatro horas de programa cada día del fin de semana. Carisma, sensibilidad y buen criterio son sin dudas algunas de las virtudes que se requieren para ese trabajo y César parece tenerlas de sobra.

"Tener a Sandra Barneda al lado fue un lujo, una suerte"

Al repasar su formación para cumplir el rol de presentador, César no pudo evitar destacar a Sandra Barneda. La icónica presentadora fue su gran maestra y según nos cuenta, hoy es también su amiga: "He aprendido tanto de Sandra Barneda... Tenerla al lado ha sido un lujo, una suerte. Fue una de las cosas más especiales que me han pasado en la vida. Gracias a ella me noto más suelto, con más criterio y más juicio a la hora de enfrentarme a este trabajo".

Además, tal como nos contó, ha aprendido todo lo que necesita para ponerse al frente de un programa del corazón en tiempo récord. Antes de trabajar en 'Así es la vida' se dedicaba principalmente a temas de actualidad y a programas de entretenimiento, pero no manejaba la información del famoseo: "Yo entré en Telecinco sin haber hecho corazón en mi vida. Me costaba saberme las sagas familiares, pero al final lo llevé muy bien".

"El límite son los derechos humanos"

A la hora de defender su lugar en un directo tan largo y exigente, César nos ha explicado cómo entiende su rol: en primer lugar, tener muy claro tu sitio. "Estás en una cadena nacional, en un horario en el que las familias están mirando, que puede haber niños", dijo. Pero lo cierto es que cuando hay muchos invitados en el plató se pueden desencadenar discusiones que es difícil moderar. Para eso, César cuenta con la guía firme de los directores de los programas, en quienes confía plenamente.

Sin embargo, dijo tener su propio criterio y sus límites: "El primer límite que tengo yo y que espero que tengamos todos son los derechos humanos. Si estás hablando de un menor, de un asesinato, debes saber hasta dónde puedes llegar y no puedes tolerar ciertos comentarios. Si algo te rechina y piensas que no, es que no".

Sobre esos comentarios que prefiere evitar en su programa, ha dicho que se escuda en el rigor periodístico y ha dejado claro que echa por tierra todo lo que sea hablar sin fuentes, algo que, aclaró, pasa mucho más en redes sociales que en la televisión, donde consideró que hay una garantía de confianza: "Hay discursos verdaderamente peligrosos en las redes sociales. La televisión ha estado siempre de parapeto en ese sentido. Nosotros somos periodistas, la gente que está en su casa con un móvil o una webcam no es periodista... Eso me enfada, Internet está lleno de gente que tiene un altavoz que no se merece. ¿Qué fuente tienen? La televisión todavía garantiza una confianza".

El rol del periodismo del corazón: retratar a los famosos como son

Aunque se considera "nuevo" en esto del periodismo del corazón, César dejó muy claro lo que busca en este quehacer. Harto de los cruces entre políticos que no ayudan a la gente, cansado de la polarización, el periodismo del corazón se erige como un lugar de entretenimiento pero también como un reflejo de la sociedad. En ese sentido, consideró que dar información sobre famosos que a veces se enaltecen solo por ser famosos, es importante: "Yo no podría tener como referente a una persona racista, xenófoba. Necesito admirar al famoso y creo que el periodista del corazón retrata muy bien eso. Por mucho que te guste un famoso, si cuando lo escuchas hablar es muy racista o muy machista, y si para ti eso no es un referente, la admiración decae".

La importancia de la salud mental

En esta charla, César Muñoz quiso ser contundente con la importancia del cuidado de la salud mental. "Llevo mucho tiempo yendo a terapia. Si puedo ayudar a más gente a que se le quite de la cabeza que ir psicólogo es porque estás locos, lo hago, sin ningún tipo de dudas".

Para él, la gestión de sus emociones lo ayuda a ser "cada día un poquito mejor". Por eso, entre risas, ha dicho que le gustaría que todos fuesen a terapia: "La gente que no va a terapia, nos carga a nosotros. Id un poquito más a terapia".

"Si me quitan mi acento, no sé en lo que me quedo"

Una de las señas de identidad de César es su acento extremeño. Nacido en Mérida, no ha permitido que nadie le obligue a hablar con un acento supuestamente neutro, como el que enseñaban en las clases de locución en tiempos no tan pasados. Afortunadamente, los tiempos están cambiando y no hay esa exigencia en la televisión actual. Por el contrario, una de las claves de la simpatía que derrocha César ante cámara tiene que ver con ese tono y esa manera de pronunciar tan bonita. "¿Qué es el castellano neutro? Se me entiende perfectamente. Antes pedían tener todos el mismo acento pero España es fantástica, tiene todo tipo de acentos, eso nos hace más diversos y más grandes", ha dicho en su defensa. Y para que quede claro, ha concluido: "Si me quitan el acento no sé en lo que me quedo".