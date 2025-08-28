Abren una cápsula del tiempo que Lady Di enterró en un hospital hace más de 30 años: qué contenía

La princesa Diana de Gales depositó bajo los cimientos del Great Ormond Street Hospital una cápsula que ahora, 28 años después de su muerte, ha sido abierta

A escasos días del 28º aniversario de su trágica muerte -el 31 de agosto de 1997-, una cápsula del tiempo enterrada en 1991 por la princesa Diana de Gales en el Great Ormond Street Hospital de Londres ha sido desenterrada y abierta.

La cápsula, un cofre de madera revestido en plomo, fue depositada bajo los cimientos del Variety Club Building del hospital como parte de un acto simbólico durante la ceremonia de colocación de su piedra fundacional en marzo de 1991.

En ese momento, Diana era presidenta del hospital desde 1989, y colaboró junto con dos niños ganadores del concurso televisivo 'Blue Peter' para seleccionar objetos representativos de la vida en la década de los 90. La intención era que este testimonio quedara sellado "durante siglos".

Sin embargo ahora, casi 30 años después, ha sido abierta. El proyecto de construcción de un nuevo Centro de Cáncer Infantil en el hospital ha obligado a desenterrar la cápsula antes de lo previsto, convirtiendo este hallazgo en un homenaje -y muy oportuno- a la memoria de la madre de los príncipes Guillermo y Harry justo antes del aniversario de su muerte.

Qué contenía y el estado de los objetos

La cápsula contenía diez objetos cuidadosamente seleccionados: un CD de Kylie Minogue, en concreto el de 'Rhythm of Love'; una televisión de bolsillo de la marca Casio, toda una revolución tecnológica para la época; una calculadora solar, un pasaporte europeo, una foto de la princesa Diana, una hoja de papel reciclado, varias monedas británicas, unas semillas de árbol, un holograma de un copo de nieve y un ejemplar de 'The Times'.

Pese a que algunos objetos mostraban leves señales de humedad o daños menores, los archivistas han confirmado que la mayor parte del contenido se encuentra en buen estado y aún legible.

La retirada de la cápsula ha estado a cargo de personal del hospital que en 1991 ya trabajaba allí, junto con compañeros de profesión nacidos ese mismo año.

Jason Dawson, director ejecutivo del proyecto del centro oncológico infantil, ha calificado el momento como "muy emotivo, casi como conectar con recuerdos plantados por una generación pasada".

Se ha anunciado la intención de crear una nueva cápsula del tiempo, aunque se desconoce si esta vez será de algún miembro de la familia real británica, posiblemente el futuro rey de Reino Unido o coincidiendo con la actual princesa de Gales, Kate Middleton.

Cabe recordar que esto tiene un precedente histórico: en 1872, la entonces princesa de Gales, Alexandra, enterró otra cápsula similar en el mismo hospital, aunque nunca ha sido encontrada.