Fiesta 31 AGO 2025 - 19:38h.

'Fiesta' destapa el vídeo que Victoria Federica pidió que se borrara: fue pillada en Marbella

Rubén Gaitán, dolido tras sentirse engañado por Victoria Federica: "Teníamos una conexión brutal"

Definitivamente, a Victoria Federica se le ha ido el verano de las manos. Tras romper con su novio, Borja Moreno, la nieta del rey emérito ha disfrutado de los meses estivales y se ha liado la manta a la cabeza... Tanto que ha tenido que exigir que retiraran las últimas fotos que le han hecho en Marbella. Pero, ojo, porque 'Fiesta' tiene esas imágenes y las muestra, en exclusiva.

El programa no quiere dejar pasar la ocasión de compartir con todos sus espectadores las polémicas imágenes que Victoria Federica no quería que nadie viese cuando pillada en Marbella hace unos días. Son sus fotos de la vergüenza, las que ha querido eliminar de todos los medios y que ahora, gracias a 'Fiesta', salen al fin a la luz. ¿De qué quería esconderse la sobrina de los Reyes de España?

Las imágenes que Victoria Federica no quería que nadie viese

En verano del 2024, Victoria Federica y Borja Moreno se conocieron mientras él trabajaba. En diciembre del mismo año hacen pública su relación, pero no es hasta enero cuando se dejan ver juntos por primera vez. En julio se toman un tiempo sin dar más explicaciones (su entorno ha llegado a decir que tienen personalidades y vidas muy diferentes, pues ella vive expuesta a los focos y él huye de ellos). La expareja se toma estos meses estivales para pensar y es por ello por lo que viven un verano de solteros, sin vista a que vayan a retomar su relación.

Esta soltería ha hecho que Victoria Federica viva uno de sus veranos más loco. Es así como se han tenido lugar unas imágenes que no quería que nadie viese. Fueron granadas en un concierto en Marbella y en el vídeo se puede ver cómo un amigo le susurra algo al oído mientras que la hija de Elena (doña Elena) se ríe. ¿Hay algo entre ellos? ¿Por qué no quería la nieta de los reyes eméritos que estas imágenes salieran a la luz? ¿Qué tiene que esconder? ¿Se avergüenza de algo?