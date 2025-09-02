Emma Heming, esposa del icónico actor de 'Die Hard', se ha pronunciado sobre los cuidados que está recibiendo su marido por la demencia

La situación de Bruce Willis empeora: su familia le traslada a una casa adaptada a sus necesidades por su demencia

Bruce Willis se enfrenta desde hace años a un duro deterioro cognitivo. Tras retirarse de la actuación en 2022 debido a la afasia, en 2023 fue diagnosticado de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta el lenguaje, el comportamiento y otras funciones esenciales. Y ahora, debido a su empeoramiento de salud, su familia ha decidido trasladarlo a una casa de una sola planta adaptada a sus necesidades, con un equipo médico disponible las 24 horas, y alejada de su mujer y sus hijas.

Emma Heming, la esposa del icónico actor, explicó que, aun viviendo por separado, "generalmente vamos a desayunar y cenar con él… cuando lo visitamos, solemos estar al aire libre o vemos una película… se trata simplemente de estar presentes y mantener una conexión con Bruce".

Una decisión que parece no haber gustado a todos, ya que desde que se conoció el estado del protagonista de 'Die Hard', Heming ha recibido una avalancha de críticas como cuidadora principal de Bruce, cuestionando su metodología. Por ello, la escritora se ha pronunciado al respecto y ha respondido a los comentarios.

"Sabía que al compartir información íntima, veríamos a estos dos bandos, ¿no? Serían personas con una opinión contra personas con una experiencia real. A eso se enfrentan los cuidadores. Al juicio y a las críticas de los demás", comienza en un vídeo publicado en Instagram.

Según Heming, "aunque alguien esté muy familiarizado con la demencia o la enfermedad", no sabe "cómo se comporta un paciente ni cómo es la dinámica familiar si no está en su casa". Por eso, "no tienen voz ni voto" sobre cómo cuidar a su marido. "La verdad es que las opiniones son muy fuertes y ruidosas. Pero si no tienen la experiencia, no tienen voz y, desde luego, no tienen voto", ha manifestado.

Emma ha subrayado que la decisión se tomó pensando en sus hijas pequeñas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años respectivamente: "Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que ellas vivieran en un hogar adaptado a sus necesidades, no a las suyas", puntualizó en su entrevista con Diane Sawyer.

También ha querido compartir su experiencia emocional tras buscar apoyo profesional, lo que la motivó para escribir un libro, 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path', que se publicará este 9 de septiembre.