Demi Moore ha estado al lado del icónico actor en todo momento desde que el protagonista de 'Die Hard' fue diagnosticado de demencia en 2023

Así fue la fiesta de cumpleaños de Bruce Willis: postres con su cara, junto a Demi Moore y las fotos familiares

Durante los últimos días, Bruce Willis ha vuelto a acaparar titulares debido a su compleja situación personal. El icónico actor y protagonista de 'Die Hard' se enfrenta desde hace dos años a la demencia frontotemporal, afectando a su capacidad de lenguaje, el comportamiento y habilidades cognitivas. Poco a poco, su estado de salud ha ido empeorando, hasta tal punto en el que su mujer, Emma Heming, ha decidido trasladarle a una casa adaptada a sus necesidades y apartarlo de sus hijas pequeñas.

En medio de este arduo proceso, Willis cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos, incluido el de su exmujer, la actriz Demi Moore, que desde hace años se ha volcado de lleno en cuidar a su exmarido y en brindarle toda la ayuda necesaria a la principal cuidadora del actor, su actual esposa.

Ahora, la protagonista de 'La Sustancia' se ha sincerado sobre cómo ha cambiado la personalidad de Bruce tras la demencia y cómo gestiona su entorno más íntimo la enfermedad.

"Es difícil. Es difícil ver a alguien tan vibrante, fuerte y con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo", ha señalado durante su aparición en el podcast 'Oprah Winfrey'.

En este momento, el intérprete es "más lúdico e infantil en cierto sentido, por el cuidado que necesita", ha aseverado Moore, añadiendo que lo "más importante" para ella es "estar presente" y junto a su antiguo esposo.

La a estrella de 'Los Ángeles de Charlie' quien tiene tres hijas con Willis, Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31, ha resaltado que "cuando permaneces presente, hay tanto, y aún hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso dadas las circunstancias".

"Pero, sabes, mi perspectiva particular es que siempre digo que es fundamental conocerlos tal como son. No esperes que sean quienes eran ni quienes quieres que sean, y cuando lo haces, descubres una dulzura increíble y algo tierno y amoroso. Porque si proyectas hacia dónde va, solo generas ansiedad. Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor", ha sentenciado.

Sus palabras llegan después de que Emma Heming anunciara el cambio de vida del actor en una nueva vivienda. "Generalmente vamos a desayunar y cenar con él… cuando lo visitamos, solemos estar al aire libre o vemos una película… se trata simplemente de estar presentes y mantener una conexión con Bruce", explicó entonces.

Emma también subrayó que la decisión se tomó pensando en sus hijas pequeñas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años respectivamente: "Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que ellas vivieran en un hogar adaptado a sus necesidades, no a las suyas".