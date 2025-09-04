Alberto Samperio 04 SEP 2025 - 19:50h.

Mar Flores está sacudiendo más que nunca la actualidad en el mundo del corazón. La modelo y empresaria va a publicar sus memorias el próximo miércoles 10 de septiembre en las que hablará de todos los hombres que han pasado por su vida.

Los secretos más íntimos de Flores saldrán a la venta bajo el título "Mar en calma". Allí se pronunciará sobre sus exparejas, como Carlo Costanzia, Cayetano Martínez de Irujo, Alessandro Lecquio y Javier Merino, entre otros.

Sin duda, las memorias prometen ser una auténtica bomba. En 250 páginas, la empresaria sacará a la luz todos estos años de silencio y revelará cuáles son los más polémicos de su vida. Lo que todavía se desconoce es si hablará de su nueva ilusión, ya que se la ha podido ver de vacaciones con Nicolás Gorrochano.

Mónica Pont se revela contra Mar Flores

La actriz Mónica Pont ha reaccionado a esta noticia de una manera confrontativa. Hay que recordar que Mar Flores y ella habrían compartido en el pasado hasta cuatro hombres: Javier Merino y Elías Sacal serían dos de ellos. Pont denunció en su día que había recibido una amenaza de forma anónima para que no revelase a los medios estos dos nombres. Sin embargo, Mónica finalmente hizo pública su relación con Javier Merino y eso habría desembocado en una enemistad eterna entre ambas.

"Desde que desvelé lo que desvelé me han dicho que muy amiga mía ya no es. Yo no puedo dormir ya pensando en si me va a nombrar en sus memorias", ha mencionado Pont en el plató. Tras esto, la actriz ha asegurado que Mar no quiere que la gente sepa cómo es realmente.

"Lo que sé seguro que Mar no va a contar en esas memorias, porque a ella no le interesa, es la verdadera Mar. Eso no lo va a contar. No es 'Mar en calma', es 'Mar bravío', 'Mar revuelto", ha señalado Mónica Pont.