Alberto Samperio 04 SEP 2025 - 18:45h.

Tamara García, el primer amor del DJ, ha revelado que a ella Kiko Rivera nunca le fue infiel en su relación

Tamara García, el primer amor de Kiko Rivera, ha salido en su defensa y ha asegurado que a ella nunca le fue infiel. La ex del hijo de Isabel Pantoja ha roto su silencio para hablar sobre la relación que vivió con el DJ. Esto sería algo insólito al tratarse de la primera vez que una ex habla bien de él.

García se habría pronunciado para defender a Kiko Rivera después de que el foco mediático se ha instalado en él tras su ruptura con Irene Rosales. La separación de ambos está generando muchas reacciones y los rumores sobre infidelidades pronto han empezado a aparecer.

El primer amor del DJ no entiende que se le asocie a que es un infiel. "Fui hace 20 años una de las primeras novias que tuvo. La relación la recuerdo bien, yo me reía mucho con él. Es uno de los hombres con los que más me he reído. Ese hombre para mí no ha sido malo", ha comentado Tamara García.

Tamara ha revelado que después de romper con el DJ, mantuvieron el contacto: "Después de terminar fuimos amigos y tuvimos una amistad. No tengo nada que recriminarle, me ha tratado bien. Se terminó por lo que sea, pues se terminó. Que tuvimos discusiones, pues claro, como todas las parejas".

La relación que tuvo con Isabel Pantoja...

Tras esto, ha contado que siempre se llevó bien con la familia Pantoja: "Tanto Isabel Pantoja como él me trataron fenomenal en su día. No tengo nada malo que decir de esa familia y de él tampoco".

Tamara García le ha deseado lo mejor a Kiko y a Irene por separado y ha confesado que ella estaría dispuesta a volver a ser amiga del hijo de la tonadillera: "Le deseo lo mejor, que le vaya súper bien a todos. Si me llama o lo que sea yo le atenderé perfectamente y como si nos vemos o nos tomamos un café".