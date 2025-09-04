Alberto Samperio 04 SEP 2025 - 17:59h.

El periodista ha recordado cómo era su amistad con el diseñador tras conocer su fallecimiento

Fallece el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años de edad. El modista italiano que construyó un imperio en el mundo de la moda comenzaba a encontrarse enfermo el pasado 11 de julio tras pasar unos días ingresado en un hospital por una infección en el pulmón.

Según varias fuentes, Armani habría fallecido acompañado de sus seres queridos. El funeral se celebrará en privado y la capilla ardiente para despedirse del diseñador estará abierta desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 del mismo mes.

Tras conocer esta triste noticia, el periodista Boris Izaguirre ha entrado en directo en 'TardeAR' para hablar sobre la muerte del diseñador italiano y también sobre las anécdotas que recuerda con él, ya que fue siempre un gran amigo suyo.

El programa ha mostrado imágenes de Giorgio Armani y del colaborador juntos en una de las tiendas del modista. Ambos han compartido y vivido grandes momentos de amistad y Boris ha querido recordar cómo era el diseñador cuando estaba con él.

"Tenía miraba con esos ojos azules que te taladraban"

El periodista ha hablado en primer lugar sobre las imágenes que enseñaba 'TardeAR': "Son muy bonitas porque pertenecen al momento en el que Armani inauguró su primera tienda importante en España, en Barcelona".

Izaguirre ha confesado cómo era la forma de ser de su amigo con el resto de personas: "Recuerdo mucho la actitud que él tenía, lo jovial que era, lo súper masculino que era... Te miraba con esos ojos azules que te taladraban. Siempre tenía un rollo sensacional, como de compañero". Por último, Boris se ha sentido bastante triste por la noticia de su fallecimiento: "Me inquieta y me da mucha pesadumbre".