"Sigue hasta el infinito y más allá" escribía el cantante en sus redes sociales

El cantante Macaco se ha despedido de su madre, María Teresa Heras Garuz, en redes sociales tras su fallecimiento con una emotiva carta, “tan bella por dentro y por fuera, la mejor Mamma de mi mundo”.

María Teresa Heras fue una conocida actriz de doblaje zaragozana que muchos recordarán por haber puesto voz a Julie Andrews en ‘Sonrisas y Lágrimas’ o ‘Mary Poppins’, también a Audrey Hepburn en ‘My Fair Lady’.

“Ya se fue mi mami, mi cucurrina , mi reina mora, de ojos oscuros y mirada de luz, tan bella por dentro y por fuera, la mejor Mamma de mi mundo ( junto a mi Tía , ya estáis juntas de nuevo ).

Buenaaaaaa de muyyy buena, cuidadora y guerrera, con un arte que no te lo acababas, luchadora y cariñosa, mágica.

Siempre sabía lo que me pasaba, y yo lo que le pasaba a ella, nuestra transmisión de pensamiento, ( así llamábamos a nuestra conexión ) sigue hasta el infinito y más allá ( te esperaste a que estuviéramos tod<>S para irte ).

Vuela alto mamiii ))))))))))))) Mía Mamma ))))”

Junto al mensaje ha publicado una foto en la que se le puede ver al cantante cuando era pequeño con su madre, ambos con gran parecido físico.