El influencer Pablo Garna abandona las redes sociales para ser sacerdote: "Lo único que quiero en esta vida es ser santo"
El influencer y modelo ha anunciado a sus más de 660.000 seguidores que deja las redes para ingresar en el seminario
Garna ha asegurado que, para él, "el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí"
El modelo e influencer Pablo Garna, cuyo nombre real es Pablo García, ha anunciado un cambio radical en su vida: se despedirá de las redes sociales para ingresar al seminario y formarse como sacerdote.
Tal y como ha comunicado a través de su perfil de TikTok e Instagram, Garna ha expresado: "Lo único que quiero en esta vida es ser santo y todo lo demás me sobra". Es con esta frase con la que se despide de sus más de 650.000 seguidores en Instagram.
"El verdadero éxito en la vida no es Instagram, no es tener dinero ni que te reconozcan por la calle. Son cosas buenas, pero para mí el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí", ha añadido.
A sus 34 años, su gran reflexión ha sido: "Soy consciente de que es una decisión que seguramente el mundo no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y pocas preocupaciones, pero, ¿de qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? ¿Yo me niego a conformarme?". De ahí que haya decidido dar el salto y dejar atrás todo lo que hasta ahora conocía como Pablo Garna.
"No sabía si este momento llegaría algún día, pero ha llegado. Es una etapa que se cierra para dar paso a otra radicalmente distinta: silencio, oración, hábitos, rutina... una vida de entrega al servicio de los demás", ha indicado.
Durante estos casi cuatro años en los que ha compartido contenido en sus redes sobre moda, viajes, reflexiones y espiritualidad, Pablo ha dejado claro que desde el primer día de su aventura como creador de contenido "soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla".
Por el momento, este mes de septiembre "seguiré compartiendo mi vida" y respondiendo "preguntas que puedan surgir a raíz de este vídeo", pero "no sé si volveré en unos meses por aquí. Ya se verá", ha sentenciado.