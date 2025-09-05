Celia Molina 05 SEP 2025 - 10:20h.

Dan Rivera, investigador principal de la New England Society for Psychic Research, con sede en Connecticut, falleció a mediados de julio a los 54 años de edad. Su muerte se produjo en un hotel de Gettysburg mientras estaba de gira con Anabelle, la terrorífica muñeca de trapo que, hasta hace poco, era propiedad de Ed y Lorraine Warren. A los cinéfilos les serán muy familiares sus nombres, pues la inquietante historia de esta muñeca fue llevada al cine, protagonizando la exitosa saga basada en el caso real del matrimonio, que verificó los hechos.

Según su (paranormal) versión, una enfermera le regaló la muñeca a su hija Donna y, muy pronto, tanto ella como su compañera de piso se dieron cuenta de que ésta cambiaba de sitio sola o dejaba mensajes pidiendo ayuda. Más tarde los investigadores Ed y Lorraine Warren determinaron que estaba poseída por una niña llamada Annabelle Hingins. Desde entonces, el juguete infantil permaneció encerrado en el museo de lo oculto de los Warren pero, de tanto en tanto, sale de su 'jaula' para acompañar a otros investigadores en sus charlas sobre los fenómenos paranormales.

Rivera tenía antecedentes de problemas cardíacos

En esa tesitura se encontraba Dan Rivera - trabajando en la gira 'Devils on the Run' - cuando tuvo lugar su repentina muerte. Aquella noche, miembros de PSP de Gettysburg acudieron a un hotel en Straban Township, condado de Adams, tras recibir un aviso sobre el fallecimiento de un hombre. El cuerpo de Dan fue descubierto en su habitación por unos trabajadores y sus seguidores han tenido que esperar un mes y medio para saber qué le pasó realmente.

Confirmamos que Annabelle no se encontraba en la habitación en el momento del fallecimiento del Sr. Rivera Twitter

Ahora, finalmente, la autopsia ha revelado por fin las causas del deceso. Francis Dutrow, forense del condado de Adams, declaró el jueves 4 de septiembre que la causa de la muerte de Rivera fue cardíaca y se dictaminó como "natural": "El Sr. Rivera tenía antecedentes conocidos de problemas cardíacos, lo que concuerda con los hallazgos. También se ha confirmado que Annabelle no se encontraba en la habitación en el momento de su fallecimiento", afirmó. El forense ya le había contado antes a la revista 'People' que Dan se había "encontrado mal" esa misma mañana, en la que estuvo con sus amigos, sin dar más detalles de lo que le ocurría.

Tras su fallecimiento, ha habido importantes cambios con respecto a la muñeca que custodiaba y que, aseguran, no estaba presente en el momento del deceso. Poco después del estreno de la última película basada en el caso real de Anabelle, el actor y cómico Matt Rife compró todas las propiedades de los Warren, incluida su casa, el museo y todo lo que hay dentro. "He adquirido oficialmente la casa y el Museo del Ocultismo de Ed y Lorraine Warren. Me convertiré en el tutor legal durante al menos los próximos cinco años de toda la colección embrujada, incluyendo la muñeca Annabelle, junto con mi buen amigo Elton Castee", aseguró el actor, que se declara "obsesionado" con los fenómenos paranormales.