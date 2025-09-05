Rocío Molina Madrid, 05 SEP 2025 - 14:51h.

La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha expresado su opinión tras la polémica de María Pombo por sus palabras sobre la lectura

Carme Chaparro contesta a María Pombo tras la polémica sobre la lectura: "No es una medalla, es un puente"

Compartir







Susana Molina se ha pronunciado en una polémica que desató hace unos días María Pombo sobre la lectura con un vídeo viral publicado en su cuenta de TikTok. La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha salido en defensa de la influencer matizando sus palabras y siguiendo el mismo argumento que utilizó la empresaria. Algo que la ha puesto a ella también en el foco mediático.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina confiesa el problema que tiene en los photocalls: el análisis de los expertos

La avalancha de críticas que ha recibido en los últimos días María Pombo han venido dadas al compartir esta con sus seguidores el proceso de decoración de su casa y enseñar en un momento dado una estantería vacía. Un hecho que a ella le provocaba satisfacción y que generaba los primeros comentarios. Una de sus fans señalaba que era preciosa, pero lo sería más "si estuviera llena de libros que se han leído". Y la respuesta que daba la celebridad desataba la ira de anónimos y de rostros conocidos.

"Lo voy a decir: creo que hay que empezar a aceptar que hay gente a la que no le gusta leer. Y no por eso sois mejores los que sí disfrutáis leyendo. A todos nos inculcaron la lectura en algún momento y todos tuvimos que probar, pero hay quienes la disfrutan y quienes no. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que devora libros y otra que creo que no se ha leído ni uno en su vida, y yo estoy en un punto intermedio", expresaba María Pombo, provocando un gran revuelo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un vídeo que en cuestión de minutos conseguía miles de reproducciones y que obligaba a la influencer a volver a aparecer en las redes y matizar sus palabras. "Leer aporta muchísimo, en eso creo que estamos todos de acuerdo y nunca he dicho lo contrario, pero no te convierte automáticamente en mejor persona ni te hace moralmente superior". Una solución que no frenaba el debate y al que ahora también se ha unido Susana Molina.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin importarle que ahora a ella le puedan llover las mismas críticas que a la hija de Teresa Ribó y Víctor Pombo, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha expresado su opinión ante esta polémica: "Aprovecho para decir que no estoy de acuerdo con el discurso de a más lectura, más cultura".

La influencer ha proseguido detallando sus argumentos: "Entiendo que dependerá de lo que leas, ¿no? Además la cultura no depende solo de la lectura o ¿creéis que son más cultos e inteligentes los discípulos de los criptobro que te venden cursos y suben sus rutinas y lecturas a las 5 am?".

Unas palabras que no han tardado en provocar reacciones, pero Susana Molina no ha entrado más al debate. "Después de rajar siempre va un 'en fin', no pasa nada, pero bueno que cada uno haga lo que quiera para sentirse mejor", ha sentenciado.