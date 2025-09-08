Alejo Sauras, actor conocido por ‘Los Serrano’, sigue actuando y tiene una pareja ajena al mundo del espectáculo

Si hay una serie de Telecinco que marcó a toda una generación esa fue ‘Los Serrano’, por su trama, su humor, pero también por elenco, es una ficción histórica. Entre los actores que aparecían capítulo tras capitulo está Alejo Sauras, que dio vida a Raúl Martínez, un personaje que marcó a todo millennial que se precie.

A sus 45 años, el actor sigue en activo, en series, películas y teatro. La serie ‘Express’ o la película ‘Bitcoin’ son solo algunos de sus últimos trabajos para la gran y pequeña pantalla. El teatro también ha sido uno de sus fuertes desde que terminara ‘Los Serrano’. A finales del año pasado estuvo grabando su última película en África.

El mallorquín es una persona muy celosa de su intimidad y solo da pinceladas de su vía en redes sociales. Tiene pareja desde hace años, y a pesar de que están muy enamorados, no le acompaña en ninguna alfombra roja o evento. Sí sabemos que otro de sus compañeros de vida, y muy importante para él, es su perro Paco, con quien comparte viajes, siestas y hasta coche.

Películas y series

Desde que terminara ‘Los Serrano’, el actor ha seguido en activo actuando en series, películas y sobre los escenarios de los teatros en toda España. El mallorquín ha sabido compaginar las tres facetas sin problema, dejándose todo en cada uno de los papeles que encarna.

El cine también es lo suyo y tras el estreno de la comedia ‘Hotelbitcoin’ el verano pasado ha estado involucrado en el rodaje de su última película que le ha llevado hasta Togo, en África, un país del que se ha enamorado. “Togo, qué maravilla de país…con la gente adecuada también te lo digo…y afortunadamente yo la tengo”, sentenciaba desde el destino a finales del año pasado.

Una vida privada alejada de los focos

Celoso de su intimidad siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Sí le gusta compartir momentos en redes sociales con sus amigos, más de uno actor con el que ha vivido mil y un momentos. Su perro Paco es uno de esos compañeros de vida indiscutibles con quien comparte viajes, sofá, abrigo y hasta coche: “Las cosas buenas de la vida son mejores cuando las compartes. Mi smart 1 y yo (y por supuesto Paco…)”.

El mallorquín mantiene una relación desde hace años con su pareja con la que todavía no tienen planes de boda, pero sí está muy enamorado. “Tengo pareja desde hace años y no tiene nada que ver con el mundo artístico. De hecho, no me acompaña a actos que estén relacionados con mi profesión. Es una persona anónima. Afortunadamente, no se dedica a lo mío…” aseguraba en una entrevista en la revista ‘Pronto’.

Pasar tiempo con los suyos, viajar y los coches son algunas de las cosas que más llenan, son muchas las marcas que cuentan con el actor como imagen para eventos y lanzamientos de productos.