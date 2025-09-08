El diario 'La República', donde Chincha conducía un programa, y las autoridades han confirmado la noticia del fallecimiento del periodista

El periodista peruano Jaime Chincha, uno de los más reconocidos de la televisión del país, ha fallecido este pasado domingo a los 48 años de edad tras sufrir un infarto.

Así lo ha anunciado el diario 'La República', donde el comunicador conducía un programa, y las autoridades responsables de la Comisaría de Miraflores, indicando que su cuerpo ha sido hallado en el interior del domicilio sin signos vitales. No han reportado señales visibles de violencia o alteración del entorno inmediato.

Chincha se dio a conocer en su país natal al integrar la primera generación de reporteros del Canal N de televisión, en los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, durante la década de los noventa. También condujo programas en la emisora RPP, que este pasado domingo lamentó su muerte y envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha lamentado "profundamente su partida". "Recordado por ser entrevistador perspicaz, la última etapa de su carrera periodística se dedicó a conducir un espacio de comentarios políticos y análisis de coyuntura anclado a las redes sociales del diario 'La República'. La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos", se observa en el comunicado.

Compañeros del gremio también se han unido a los mensajes de despedida hacia el periodista, entre ellos Juliana Oxenford, de las primeras en pronunció en redes sociales sobre su muerte. "Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova".

Asimismo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha manifestado su pesar por el deceso del presentador, "cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años".