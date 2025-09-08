Logo de InformativosInformativos
Gente

Muere el reconocido periodista peruano Jaime Chincha a los 48 años tras sufrir un infarto

Jaime Chincha
Jaime ChinchaTwitter de Jaime Chincha
Compartir

El periodista peruano Jaime Chincha, uno de los más reconocidos de la televisión del país, ha fallecido este pasado domingo a los 48 años de edad tras sufrir un infarto.

Así lo ha anunciado el diario 'La República', donde el comunicador conducía un programa, y las autoridades responsables de la Comisaría de Miraflores, indicando que su cuerpo ha sido hallado en el interior del domicilio sin signos vitales. No han reportado señales visibles de violencia o alteración del entorno inmediato.

PUEDE INTERESARTE

Chincha se dio a conocer en su país natal al integrar la primera generación de reporteros del Canal N de televisión, en los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, durante la década de los noventa. También condujo programas en la emisora RPP, que este pasado domingo lamentó su muerte y envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

PUEDE INTERESARTE

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha lamentado "profundamente su partida". "Recordado por ser entrevistador perspicaz, la última etapa de su carrera periodística se dedicó a conducir un espacio de comentarios políticos y análisis de coyuntura anclado a las redes sociales del diario 'La República'. La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos", se observa en el comunicado.

Compañeros del gremio también se han unido a los mensajes de despedida hacia el periodista, entre ellos Juliana Oxenford, de las primeras en pronunció en redes sociales sobre su muerte. "Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova".

Asimismo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha manifestado su pesar por el deceso del presentador, "cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años".

Temas