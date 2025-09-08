Silvia Herreros 08 SEP 2025 - 15:59h.

El hermano de los gemelos de 'GH 14' descubre que va a ser padre de una niña y tiene una inesperada y controvertida reacción

Gonzalo Montoya comunica una feliz noticia: "Te esperamos con toda la ilusión del mundo"

Fernando Montoya, el hermano mayor de los gemelos de 'GH 14', Carlos y Gonzalo Montoya, revela junto a su mujer el sexo del bebé que espera. Nando ha reaccionado de manera inesperada tras saber que Alejandra Moreno está embarazada de una niña y no de un niño, como él deseaba. Sus polémicas declaraciones han abierto un debate en redes sociales.

Mientras el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cumple un sueño, el padre la criatura sorprende dejando claras sus preferencias. "Y ahora qué hago yo con una niña", se le escucha decir en el vídeo de la preciosa y natural 'gender reveal' a través de la que han descubierto que serán padres de una niña.

De noche, a las puertas del Sagrario de la Catedral de Sevilla, en donde contrajeron matrimonio el pasado mes de marzo, y con un músico callejero que con su versión del Yellow, de Cold Play, pone banda sonora a este bonito vídeo, Nando y Alejandra abren el sobre en el que descubren que están esperando una niña.

Una revelación de género íntima y muy especial que se aleja de las grandes y multitudinarias celebraciones que, de un tiempo a esta parte, inundan las redes sociales.

"Ay, me muero de alegría", se escucha decir a ella con frenesí mientras él se echa las manos a la cabeza y exclama: "¿Una niña, tío? ¿Y qué hago yo con una niña?".

Además de recibir la enhorabuena de numerosos rostros conocidos, como Anabel Pantoja (una de las mejores amigas de Susana Molina, exnovia de Gonzalo Montoya), muchos de los seguidores del matrimonio han reaccionado a esta espontánea reacción de Nando, que con sus palabras y gestos, deja claro que hubiese preferido que su primogénito fuera varón.

"¿Una niña, tío? ¿Y qué hago yo con una niña?"

Las redes no han tardado en llenarse de ingeniosos comentarios en los que sus seguidores intentan hacer ver al hermano de Gonzalo Montoya lo equivocado que está prefiriendo un chico. "Jugarás a ser su héroe cada día, aprenderás de la maravilla que es ser mujer, pelearás por ella y le enseñarás que ella lo puede todo y que no hay límites", escribe uno.

"Con el tiempo te darás cuenta que lo mejor que has podido tener como papá es una niña", apunta otro. "Cuando se lo coma a besos pensará, ¿y que haría yo sin esta niña?? Mi hija es muy padrera y mi marido siempre dice que si llegase otro, ojalá fuera niña", señala otra seguidora.

"¿¿Que qué vas a hacer con una niña?? Pues mira se te va a caer la baba a chorros, cuando te diga papá se te van a caer los huevos al suelo, va a ser la niña de tus ojos y cuando la tengas en brazos te vas a dar cuenta q tu vida antes de la no tenia sentido", "¿¿Que qué vas hacer?? Jajaja lo que ella quiera, te va a tener embobaíto perdío. La niña de papá" o "Una niña es la consentida de su padre y su amor platónico!", son solo otros ejemplos.

Mientras otros le aconseja que aprenda a "hacer coletas, trenzas y ese tipo de cosas", otra parte de los seguidores de Nando no entienden su reacción consideran que sus palabras están fuera de lugar. "¿Que qué vas a hacer con una niña? Lo mismo que con un niño", se lee en comentarios.