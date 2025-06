Ana Carrillo 26 JUN 2025 - 17:14h.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha compartido el motivo por el que invitó a su exnovio, Gonzalo Montoya, a su boda

Los secretos del vestido de novia de Susana Molina, contados por su diseñadora: confesiones y fotos inéditas

Compartir







Susana Molina y Guille Valle se dieron el 'sí, quiero' hace un par de semanas en Madrid, pero su boda sigue dando de qué hablar porque en cada evento al que acude a la ganadora de 'Gran Hermano' le preguntan por las últimas novedades sobre el evento. Lo último que ha aclarado es el motivo por el que ha invitado a su exnovio, Gonzalo Montoya, con el que salió desde que se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra hasta que su relación se rompió en 'La isla de las tentaciones'.

Fue Gonzalo el que, en un evento celebrado en Madrid la semana pasada, contó que su ex lo había invitado a su boda y que no había asistido porque no había podido, pero que tenía la intención de hacerlo, como lo hizo su hermano gemelo, Charlie Montoya, que acudió al enlace con su novia, Tessa. "Su y Guille es familia. Yo creo que tendré un plato caliente en su casa y es recíproco en la mía", dijo el sevillano.

PUEDE INTERESARTE El significativo detalle de Susana Molina con sus amigas más cercanas el día de su boda

Ahora ha sido Susana la que ha aclarado que esa invitación nace de la buena relación que tiene con los dos hermanos, sin mencionar directamente a su exnovio, en unas declaraciones que ha hecho a 'Europa Press': "La verdad es que tenemos muy buena relación. Yo tengo muy buena relación con Tessa, la novia de Carlos; es amiga mía porque al final convivimos mucho tiempo juntas y también le tengo mucho cariño a los hermanos y la verdad es que nos llevamos bien".

Por otra parte, se ha pronunciado por la filtración de su vestido de novia por parte de Anabel Pantoja, contando que se enteró en la fiesta de 'post boda' que hizo con sus amigos y que intentó demostrarle a su amiga que le parecía una nimiedad que hubiera cometido ese error. Ha explicado que la primera de Isa Pantoja estaba muy nerviosa, "mala de la tripa" incluso, por si "le fastidiaba el día" saber que la exclusiva había saltado por los aires al compartir una foto de la novia con su vestido, el secreto mejor guardado.