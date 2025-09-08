La que fue presidenta de la Junta de Andalucía es la última invitada al programa 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity

Susana Díaz habla de su maternidad tardía en primera línea de la política, el próximo lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

Compartir







Susana Díaz fue la primera mujer presidenta de una comunidad autónoma en ser madre durante su mandato. "No me lo esperaba para nada, porque ya había tirado la toalla", avanza. La senadora del PSOE logró quedarse embarazada a los 40 años, y tras una década intentándolo llegó su primogénito, José, fruto de su matrimonio con José María Moriche. "Yo deseaba con locura ser madre, y pensaba que ya no iba a poder serlo".

Así de sincera se ha mostrado Díaz, que es la protagonista del último capítulo de 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara y por el que ya han pasado figuras como Ana Obregón, Irene Villa, Nuria Fergó y la viuda de José Antonio Reyes, entre otras.

La política se ha abierto en canal con la periodista sobre su etapa como madre, los problemas que ha enfrentado al tener un hijo con una edad avanzada y lo difícil que fue su segundo parto mientras compaginaba su carrera profesional.

Los problemas para ser madre

Todo comenzó cuando Susana tenía cerca de 30 años. Su "gran sueño" siempre había sido ser madre, pero no era sencillo, sobre todo porque, tal y como ha explicado, desde entonces ya padecía miomas uterinos, unos tumores que crecen en el útero pero que no son cancerígenos. "Eso dificultaba que pudiera ser mamá", cuenta. Incluso tuvo que someterse a un legrado, que se trata de un procedimiento ginecológico que consiste en raspar las paredes internas del útero para extraer tejido. "Me desangraba durante algunos actos, y por eso decidieron legrarme".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Todo ello lo mantuvo en la más estricta intimidad debido a su posición. "Como no quieres reconocerlo porque nuestras enfermedades femeninas son parte de ese tabú que existe, intentamos todo dejarlo dentro de la esfera muy privada. Y yo me acuerdo de hacer una burrada, y es que cuando me levanté de esa intervención, me recuperé y me fui a una sesión del Parlamento, pero qué le iba a decir al de la mesa del Parlamento, ¿que venía de hacerme un legrado? No, porque ahora con los años ya lo veo de otra manera, pero en ese momento formaba parte de esa espiral de silencio que siempre está en torno a nuestra maternidad", puntualiza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tiempo pasaba y "acabé siendo la tita de un montón de niños, porque todas mis amigas acabaron siendo madres. También veía a mis hermanas que se quedaban embarazadas y yo no lo conseguía, así que prácticamente tiré la toalla". Estuvo intentándolo durante años, y cuando menos lo esperaba, lo logró.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así supo que estaba embarazada

"No lo olvidaré nunca. Estaba en la sede de la presidencia y me acerqué al ginecólogo porque no me encontraba bien, y siempre recordaré la frase que le dije: '¿Tengo otro mioma no?', y él me respondió; 'Sí, Susana, pero este late'".

Durante varias semanas lo mantuvo en silencio, no se lo había contando "ni a mi familia". "Yo estaba asustada, porque no sabía qué me iban a decir siendo presidenta, todo era una incógnita. ¿Y si a esta mujer la daban el permiso de maternidad qué va a pasar? No sé, lo llevábamos en silencio", Pero la noticia estalló "de manera casual en un foto en Málaga". "Un periodista avispado me vería más barriguilla o algo de eso. Tuve que avisar a mis padres un minuto antes de que lo dijera el Informativo", rememora.

La expresidenta de la Junta de Andalucía avisó a su familia más cercana por teléfono, en una carretera. "Algunos se enteraron por la prensa", espeta. "Bueno, se alegraron... Claro, es que todo el mundo sabía lo que para mí era eso. Todo el mundo sabe que era lo que más deseaba en la vida, más que ninguna otra cosa. Y cuando ya piensas que no y empiezas a pensar en alternativas y te llega ese momento de tu vida... Es increíble", narra.

El parto

Díaz no paró de trabajar "hasta el último día" de su embarazo. "Fue terrible", recuerda. La sevillana dio a luz tras una cesárea en un hospital público de su ciudad natal, con un "embarazo de alto riesgo" por sus problemas de salud, la edad y en medio de un sinfín de críticas.

"Antes de ponerme de parto empezaron a mandarme bulos sobre que yo había cerrado una planta entera para mí, y el hospital solo tenía media planta para partos. Después dijeron que se había reformado y que yo tenía una habitación especial, y eso era mentira, incluso no tenía ni placa ducha y no me podía bañar porque las de cesárea no nos podíamos bañar así", asevera.

Pese a todo, el pequeño José llegó sano y salvo. "Tuve un equipo médico maravilloso que me dejó tocar al niño, un logro para las mujeres con cesáreas, porque antes se le llevaban rápidamente y no podías tocarle. Pero yo sí toqué al mío, y en ese momento te da igual todo. Ese día te cambia la vida. A partir de ese momento todo es diferente, y sobre todo cuando lo has querido tanto, no puedes y al final lo consigues", puntualiza.