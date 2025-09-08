La senadora del PSOE se ha abierto en canal en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara

Susana Díaz habla de su maternidad tardía en primera línea de la política, el próximo lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

Compartir







El programa de Mediaset Infinity, 'Madres: desde el corazón', conducido por Cruz Sánchez de Lara, ya está disponible este lunes 8 de septiembre de la mano de Susana Díaz. La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía es la última invitada al espacio, en el que la entrevista se ha centrado en su faceta como madre, en sus problemas para quedarse embarazada y en sus dos partos mientras hacía frente a su vida política.

Díaz se convirtió en madre a los 40 años, en julio de 2015, dando a luz a su primogénito, José, tras más de 10 años intentándolo junto a su marido. Cinco años después, en febrero de 2020, escasos días antes de la pandemia, nació la benjamina de la familia, Rocío. Aunque reconoce que su primer parto fue "difícil", el segundo fue "todavía más doloroso", se lamenta con la periodista.

"Fue muy duro porque yo rompí aguas en el AVE llegando a Sevilla, que venía de un comité federal PSOE, al cual no quería ir porque ya no me encontraba bien, pero mis compañeros me obligaron. Me decían: 'Susana, si no vas no se va a entender", y bueno fui, pero yo no podía físicamente más, incluso llegué pensando que había roto aguas, pero el médico me dijo que no", cuenta en 'Madres: desde el corazón'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuando ya llegó a Sevilla fue directa al hospital. "Al entrar me dijeron que directamente fuera al quirófano, que me estaba quedando sin sangre. Y fue un parto muy malo, muy duro y muy doloroso", recuerda. Su hija nació el 18 de febrero de 2020 por cesárea.

Tal y como narra, ya no solo fue difícil el momento de dar a luz, sino que también la recuperación posterior, en plena pandemia. "Rocío nació el 18 de febrero y días después quedamos en casa todos, y lo tuve que pasar con mi hija en casa. Ella recién nacía y yo con una cesárea de un parto muy complicado y sin ni siquiera poder ir a los hospitales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, se juntó con una etapa "complicada ya en mi vida política". "Había ganado la elecciones, pero no pude formar Gobierno", subraya. Y aunque la pequeña "vino a a darme la luz en la vida", le "costó mucho".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De hecho, tras el parto, su ginecólogo habló con el equipo de trabajo de la política. "Les dijo: 'Esta vez habéis jugado al límite y os habéis pasado', porque yo salí muy mal de aquel partido, tanto físicamente como emocionalmente", confiesa.