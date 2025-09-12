Ricardo Darín, sobre ser abuelo a los 68: "He pasado de galán maduro a anciano"

Redacción Uppers 12 SEP 2025 - 10:46h.

La actriz Úrsula Corberó está esperando su primer hijo en común con Chino Darín, hijo del mítico actor

Darín, progonista de la serie 'El Eternauta': por qué un comic de hace 70 años vuelve con tanta fuerza

Hace solo unos días la actriz Úrsula Corberó anunciaba que en 2025 será madre junto a Chino Darín, con quien lleva ya nueve años de relación. Lo que significa que Ricardo Darín, el padre del actor y una de las figuras más emblemáticas del cine latinoamericano, va a ser abuelo por primera vez. "Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos", ha afirmado en sus primeras manifestaciones tras conocer la noticia en una entrevista concedida al programa 'Perros de la calle' con Andy Kusnetzoff.

El protagonista de 'El secreto de sus ojos', de 68 años, detalló cómo su hijo le contó que iba a ser padre junto a Corberó, dejando claro que lleva tiempo guardando el secreto: "Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas. Esperamos al tercer mes, que implica la prudencia. Estamos expectantes, con los estudios y ecografías".

El actor de 'El hijo de la novia' no ocultaba su alegría por la buena nueva: "Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría. En medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

"Una situación inédita"

Sobre su nuevo rol como abuelo, Darín admitió que se trata de “una situación inédita” para él y no dudó reflexionar con su característico sentido del humor sobre lo que va a significar este paso en su vida personal: "Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano".

Horas antes ya se habían pronunciado la mujer del actor de 'Nueve reinas', Florencia Bas, y su hija Clara Darín. Florencia, que también será abuela por primera vez, compartió sus sentimientos en un mensaje en sus redes sociales: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. Por su parte, Clara fue mucho más breve pero igual de tierna para referirse a su hermano y a la actriz española: "Mis pichoncitos".

Felicitaciones de los fans

Las reacciones a la noticia de que Úrsula y Chino van a ser padres no se hicieron esperar en sus redes sociales. Estas son algunas de las felicitaciones de sus seguidores: "¿Qué es más lindo: Úrsula mamá, Chino papá o Ricardo abuelo?"; "Se viene el bebé perfecto"; "No IA, sí yuju… Empieza un papel en el que si te encasillará: ya, MAMÁ para SIEMPRE"; "Pero, pero pero... Enhorabuena"; "Qué mami más guay"; "Wow, qué gran momento están por vivir"; "Esta mujer tiene la piedra filosofal. 36 años y sigue aparentando 20 y algo"; "Enhorabuena, bella"; "Si sucede algo más lindo este año, no quiero saberlo"; "Me muero"; "Crearéis una familia maravillosa".