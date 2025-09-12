En su conversación junto a Cruz, que se emite el 15 de septiembre, Samanta revela los obstáculos que afrontó para convertirse en madre a los 40 años a través de la ovodonación

En la entrevista, la presentadora celebra poder haber sido madre con libertad y de una manera muy diferente a como lo hicieron sus abuelas

Compartir







La presentadora y escritora Samanta Villar será entrevistada por Cruz Sánchez de Lara en la nueva entrega de ‘Madres: desde el corazón’, que Mediaset Infinity ofrecerá este lunes 15 de septiembre y en la que la periodista barcelonesa explica cómo la libertad ha marcado su maternidad.

En su conversación junto a Cruz, Samanta revela los obstáculos que afrontó para convertirse en madre a los 40 años a través del método de la ovodonación, del que lamenta que sus hijos no puedan conocer por ley su origen genético. “Me dijeron que seguramente no iba a poder concebir con mis propios óvulos y recuerdo pensar entonces que mis hijos no van a ser hijos míos, pero salí por la puerta y dije que esta es la historia que vamos a tener mis hijos y yo”, explica.

El primer año de sus mellizos, Violeta y Damià, el más difícil de su vida

Asegura, además, que siempre quiso ser madre, a pesar de que el primer año de sus mellizos, Violeta y Damià, fue el más difícil de su vida. Por otra parte, reflexiona sobre la creencia de que la maternidad transforma la vida de una mujer: “¿Por qué una madre sin hijos no puede alcanzar esta categoría de vida mejor?”, se pregunta. Además, celebra poder haber sido madre con libertad y de una manera muy diferente a como lo hicieron sus abuelas.

Susana Díaz, última invitada en 'Madres: desde el corazón'

Susana Díaz fue la protagonista del último capítulo de 'Madres: desde el corazón'. Un encuentro en el que contó los problemas que tuvo al ser madre con 40 años cuando ya "había tirado la toalla".

Por el plató de 'Madres: desde el corazón' ya han pasado figuras como Ana Obregón, Irene Villa, Nuria Fergó y Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, entre otras.