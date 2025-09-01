Noelia López es la protagonista del último capítulo de 'Madres: desde el corazón', ya disponible en Mediaset Infinity

La entrevista más dura a Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, el próximo lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

Compartir







En la última entrega del programa 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara que ya está disponible en Mediaset Infinity, Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, se ha mostrado más sincera que nunca sobre su historia de amor que terminó antes de tiempo y sobre cómo vivió la tragedia que ha marcado su vida: el fallecimiento del futbolista el 1 de junio de 2019 a los 35 años de edad en un accidente de tráfico.

Todo comenzó cuando ella tenía 25 años y estudiaba en Granada y el cerca de 28. "Yo soy licenciada en Ingeniería, pero cuando le conocí estaba estudiando. Apareció ahí un día con un amigo en común y en un principio me asusté. No quería conocer a alguien así, porque su mundo era muy distinto al mío", recuerda Noelia.

Sin embargo, fue su personalidad lo que cambió su manera de verle: "Yo era una niña todavía, pero él fue muy buena persona, y eso fue lo que a mí me cautivó", narra a la periodista.

Tal y como explica, la vida del deportista "va muy rápido", y mientras ella continuaba en la universidad, Reyes estuvo a punto de mudarse fuera de España por su profesión. "Me preguntó que si me iría con él, y yo me puse a mirar si allí podía seguir estudiando lo que hacía, y se dio el caso". Sin embargo, al final José Antonio se decantó por el Sevilla. "Y él con sus cosas y su arte me dijo: 'Te ibas a venir conmigo a no sé cuántos kilómetros de aquí, ¿cómo no te vas a venir a Sevilla conmigo?'. Y eso hice", explica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El embarazo, sus dos hijas y la boda

Y dos años después de empezar su noviazgo llegó el momento de su primer embarazo. "Fue cosa de él. Me preguntó: '¿Quieres que tengamos un hijo?'. A mí me dio un vuelco al corazón, me tiré tres días sin dormir. Pensaba: '¿Qué dice? ¿Está loco?'. Y bueno, lo hablamos con nuestros padres y se lo plateamos. Yo no sé si estaba preparada, pero surgió así".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En 2013 nació su primogénita, Noelia. "Era muy bonita. Igual que su padre pero en niña", subraya Noelia con una sonrisa. Dos años después, José Antonio decidió dar el siguiente paso: pedirla matrimonio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Era un secreto. Yo no lo sabía. Reunió a su familia y a la mía y a algunos amigos y me dijo: 'Venga, vístete, que nos vamos a cenar'. Llevaba una semana diciéndome: 'Quedan siete días para el día, quedan seis días para el día', y así hasta el día en el que me lo pidió que me dijo 'hoy es el día'. Yo pensaba que iba a anunciar algo", afirma Noelia.

Fue en un bar de Utrera donde Reyes le pidió que se casara. "Fue precioso, muy bonito. Luego, con el tiempo, ese bar desaparece y allí es donde está la estatua de José, donde me pidió matrimonio. Es una señal. Yo lo veo así", asegura.

Tuvieron que posponer la boda ya que un año después, en 2016, se quedó embarazada de su segunda hija, Triana, que llegó al mundo en marzo de 2017. Al final, el 'sí, quiero' tuvo lugar en junio de ese mismo año.

Tan solo dos años después, Reyes perdió la vida, dejando dos hijas de cinco y dos años y a su mujer completamente destrozada. "No sabía si era capaz de hacer a mis hijas felices por los dos, porque yo no había elegido ser madre sola y siendo tan joven, con dos niñas tan pequeñas".

Pese al dolor, Noelia recalca que sus hijas "me lo han puesto muy fácil" y "sigo enamorada de él" aunque hayan pasado seis años de su muerte.