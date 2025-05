“Me llevó a una etapa muy oscura de mi vida, muy dramática”, expresa Irene Villa sobre su cuarto embarazo

Irene Villa ha recordado el momento en el que perdonó por su atentado: “¿Hay mejor sentencia que esa? Que nadie más sufra lo que yo he sufrido”

Mitele PLUS estrena el programa ‘Madres: desde el corazón’ con Irene Villa

Irene Villa es un ejemplo de superación. Cuando tenía 12 años, sobrevivió a un atentado de ETA, en el que perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Con ayuda de su madre, que también fue víctima, aprendieron a superar el trauma. El hecho de no tener piernas no supuso un obstáculo en su vida ya que consiguió ser campeona de esquí en España. Se casó dos veces y es madre de tres niños. "El amor sana y cura las heridas", afirma en una impactante entrevista donde habla de la pérdida de su cuarto bebé en un nuevo programa de 'Madres: desde el corazón' en Mitele PLUS, con Cruz Sánchez de Lara.

Fue en 1991, cuando tenía 12 años, cuando Irene sufrió el atentado. Perdió las dos piernas y dice que tal era el dolor de su padre, José Villa, que no quería que viviese. “Él prefirió que yo no me despertase y viese que me faltaba medio cuerpo, que tenía la cara destrozada”, dice.

“No pensaba que iba a lograr todo lo que he logrado en la vida y menos que me iba a tener que llevar del brazo dos veces al altar, eso sí que no se lo imaginaba”, agrega emocionada.

El perdón

Ahora, y aunque le ha costado mucho tiempo, José Villa ha expresado su firme rechazo a la violencia. Para Irene Villa, “el perdón significa no tener a ese terrorista en tu casa para siempre” y recuerda el día que ella lo hizo: el día de Santa Irene, mismo día que ETA dejaría las armas para siempre, también coincidiría veinte años después con el día que prescribía su atentado.

“¿Hay mejor sentencia que esa? Que nadie más sufra lo que yo he sufrido”, dice, porque “no se puede vivir con odio, no se puede vivir sin perdonar” y cree que “el amor cura todas las heridas”, especialmente, el de sus hijos.

Su último embarazo

Precisamente, en este nuevo programa, Irene Villa recuerda que su último embarazo se volvió uno de los peores momentos de su vida. “Me llevó a una etapa muy oscura de mi vida, muy dramática”, expresa.

Recuerda que estaba ilusionada por tener una niña, pero todo se volvió una pesadilla cuando los médicos descubrieron que el bebé estaba creciendo dentro de una de sus trompas. “Un poquito más, se rompe y aquí no estoy yo para contarlo”, dice.

"No me mató una bomba y casi me mata mi cuarto bebé", asegura Irene Villa, que afirma que es lo único que cambiaría de su pasado, ya que ella tiene como filosofía de vida que, tras momentos de dolor, la vida te devolverá algo bueno en forma de recompensa, pero no ha sido así con la pérdida de su bebé.

“De aquello no he crecido, sigo con dolor. Hay cosas que no tendrían que pasar”, expresa sobre ese momento y matiza que es diferente al atentado que sufrió porque eso le “ha hecho ser quien soy”. “Si no hubiera ocurrido eso, habría tenido una vida muy diferente”, añade.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.