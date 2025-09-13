Alejandra Rubio se pronuncia tras la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!' y su enfrentamiento con Terelu Campos

Rocío Flores revela por qué estuvo años sin tener contacto con su familia materna: ''Me lo prohibió''

Compartir







La entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!' no está dejando indiferente a nadie. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores habló de sus vivencias y de cómo ha vivido la dura separación de sus padres y sus continuos enfrentamientos. Alejandra Rubio se pronuncia sobre sus declaraciones y opina sobre el tono desafiante que la invitada al programa tuvo con su madre, Terelu Campos, con quien protagonizó varios rifirrafes a lo largo de la noche.

Alejandra Rubio se pronuncia sobre el enfrentamiento entre su madre, Terelu Campos, y Rocío Flores

"Me pareció bien que se sentara y hablara, está en todo su derecho. A mí me da pena Rocío y no lo digo de una forma despectiva, sino todo lo contrario. Sigo viendo a una niña que ha vivido bajo la opinión de su padre y únicamente de su padre y eso se le nota mucho al hablar", considera Alejandra Rubio. "En este caso, viendo la entrevista y cómo contestaba a todos los colaboradores y a mi madre, se notaba bastante la diferencia, tiene cierto rencor, pero me parece muy bien su testimonio", añade la hija de Terelu.

Para Alejandra, Rocío Flores es "una víctima de un conflicto de unos padres que han acabado mal" y respecto a la manera de responder a las preguntas de Terelu considera que "lo tenía todo pensadísimo": "Pero no la culpo, a su entorno no le hace mucha gracia su madre (Rocío Carrasco) ni mi madre tampoco". Reconoce que no ha tenido mucho trato con Rocío a lo largo de su vida, pero sí con su hermano David Flores.

Alejandra Rubio habla de su relación con David Flores

Uno de los enfrentamientos que se produjo entre Terelu Campos y Rocío Flores en '¡De viernes!' fue a causa de si la periodista tuvo o no relación con los hijos de Rocío Carrasco cuando eran pequeños. Sobre esto, Alejandra Rubio se pronuncia y habla de su relación con David Flores: "Todo lo que dice mi madre es verdad, porque estaba yo también. Su hermano ha dormido en mi casa, ha pasado días en mi casa, hemos pasado las Navidades juntos durante muchísimos años", son parte de sus palabras al respecto. Pero hay más.

"Yo de ella no tengo nada que decir porque no la conozco en absoluto. De hecho, visto lo visto, tampoco tengo ningún interés en tener ninguna relación con ella porque tiene muchísimo rencor hacia mi familia y no seré yo quien lo arregle", cuenta Alejandra desde el plató de '¡Vaya fama!'. Sobre David, dice ser consciente del momento en el que dejó de verlo y los motivos por los cuales dejó de ver a su madre: "No he vuelto a tener contacto con él en todos estos años. He de decir, tampoco lo he intentado. Yo lo di por perdido. En cuanto supe que iba a pasar esto, no intenté nada más", confiesa.