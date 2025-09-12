Cuando Terelu le ha lanzado una pregunta a la nieta de Rocío Jurado, esta le ha contestado sin pelos en la lengua

Rocío Flores revela por qué estuvo años sin tener contacto con su familia materna: ''Me lo prohibió''

Rocío Flores ha dado su primera entrevista en un plató de televisión tras llevar tiempo alejada del foco mediático. La nieta de Rocío Jurado ha repasado algunos momentos de su vida, y ha recordado a 'La más grande' asegurando que creció durante los 9 años que vivió con ella en su casa de La Moraleja.

Cuando precisamente hacía referencia a momentos vivido con sus abuelos, Terelu Campos se disponía en '¡De Viernes!' a lanzarle una pregunta que ha generado tensión entre la colaboradora y la entrevistada. "He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?", le lanzaba la televisiva. Rocío Flores, inmediatamente, respondía sin tapujos.

"No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado", le transmitía. En este momento, el público aplaudía, lo que generaba la reacción de Terelu. "Ustedes aplaudir lo que quieran, pero a tu hermano lo he vsito bastantes veces", decía.

Rocío Flores estalla ante la pregunta de Terelu Campos

Flores le reprochaba que con ella había coincidido "3 veces en ocasiones contadas". "Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho", le recriminaba Rocío Flores. "En esos años en los que tu no vivías con tu madre, pero si lo hacia tu hermano y tu eras muy pequeñita, ibáis a casa de mi madre los findes", le comparte Campos. "No te acuerdas porque una niña con 3 años no tiene recuerdo eso no significa que no haya ocurrido", apostillaba en mitad de la tensión en plató.

Terelu Campos le aseguraba que ni es su "enemiga ni pretende serlo". "Simplemente constato lo que yo he vivido", le aclaraba. Además, Rocío Flores le aclaraba que apenas tiene recuerdos de la presencia de la televisiva en su círculo. "¿Nunca has pasado fin de año en casa de mi madre?", le recordaba Campos.

Finalmente, han aclarado el origen del revuelo en directo y Flores ha respondido a la cuestión lanzada por la colaboradora del programa de Telecinco, que ha arrancado con el regreso de Anabel Pantoja a Mediaset. "La pregunta era solamente que cómo recuerda David cada día a su abuela", le decía. "Mi respuesta es que la tiene muy presente", señala.

Rocío Flores revela por qué dejó de tener contacto con su familia materna

Rocío Flores se ha abierto por completo en su entrevista en '¡De viernes!' y ha explicado por qué estuvo tanto tiempo alejada de la familia de su madre. La hija de Rocío Carrasco ha confesado qué ocurrió y revela cómo volvió a tener contacto con todos ellos tras años sin verse.