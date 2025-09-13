Rocío Flores, muy tajante con Terelu Campos: ''Mi padre no ha hablado mal de sus hijos, mi madre sí''

Rocío Flores ha contestado sin tapujos a una pregunta de Terelu Campos

Salta la tensión entre Terelu y Rocío Flores en '¡De Viernes!' a raíz de una pregunta: "Me sorprende porque no te he visto en mi vida"

Rocío Flores ha dado su primera entrevista en un plató de televisión tras llevar casi tres años alejada del foco mediático y ha roto su silencio en '¡De viernes!'. En un momento dado de la entrevista Terelu Campos le ha hecho una pregunta que no le ha sentado nada bien a la hija de Rocío Carrasco, que ha contestado a la colaboradora sin tapujos.

Terelu Campos ha hecho referencia a una frase que Rocío Flores dijo en su scoop en '¡De viernes!' en el que afirmaba que ''nunca tendría a su padre como enemigo'', pero Rocío ha explicado que la colaboradora malinterpretó sus palabras: ''Es el contexto en el que yo digo por qué a mí no me gustaría tener a mi padre como enemigo, y es cuando le tocan a lo suyo, que son sus hijos. Él va a morir por defender a sus hijos''.

''La frase es mía tal cual yo digo la frase, no como tú lo interpretas el viernes pasado con toda la mala intención del mundo'', le espeta Rocío Flores a Terelu Campos, pero el tenso momento va a más y la colaboradora continúa preguntándole a la hija de Rocío Carrasco hasta que estalla.

''¿Qué tienen en común tu padre y tu madre?'', pregunta Terelu, y Rocío Flores contesta a la colaboradora de manera muy tajante: ''Pues mira, te digo lo que no tienen en común. Que mi padre nunca ha hablado mal de sus hijos y mi madre, por desgracia, lo ha hecho en un documental. Eso es lo que no tienen en común''.

