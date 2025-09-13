Rocío Flores revela por qué estuvo años sin tener contacto con su familia materna

La hija de Rocío Carrasco concede una de sus entrevistas más duras en '¡De viernes!'

Salta la tensión entre Terelu y Rocío Flores en '¡De Viernes!' a raíz de una pregunta: "Me sorprende porque no te he visto en mi vida"

Tras muchos años alejada de los medios, Rocío Flores se sienta por primera vez en un plató de televisión y lo hace en ¡De Viernes! para conceder una de las entrevistas más difíciles de su vida en la que ha abordado todos los frentes que han quedado abiertos desde que dio unas impactantes declaraciones en el ‘Scoop’ de la semana pasada.

Rocío Flores se ha sincerado y ha explicado por qué estuvo tanto tiempo alejada de su familia materna. La hija de Rocío Carrasco ha confesado que fue su madre la que le impidió verles y revela cómo poco a poco volvió a tener contacto con todos ellos tras muchos años sin verse.

La hija de Rocío Carrasco explica cómo fue el reencuentro con su familia: ''La realidad es esta, mi prima Rocío se pone en contacto conmigo, me encuentra, habla con mi padre y le dice a mi padre que quiere que, el cumpleaños de mi tía Gloria era en agosto, pues ella quería que yo fuese el regalo de cumpleaños de su madre, el poder volver a verme. Entonces entre ellos me organizaron el viaje, me planté en Chipiona, me metieron dentro de una caja de cartón. Mi tía se pensaba que era un perro y cuando abrió la caja, pues aparecí yo''.

Rocío cuenta cómo volvió a tener relación con Gloria Camila: ''Yo retomo relación con gloria un poco antes que con el resto de la familia de mi madre. No podíamos tener comunicación en aquel entonces yo cuando vivía con mi padre, pues tenía teléfono, podía llamar, tenía redes'', explica y revela que hablaron a través de las redes sociales.

Además, revela quién la alejó de tener contacto con la familia de su madre: ''Era mi madre. Al principio sí que es cierto que la comunicación con Gloria, en este caso con mi tía, pues era de vez en cuando y llegó un momento donde esa comunicación dejó de existir y se prohibió'', explica que tenía unos trece años y que habían pasado unos años de la muerte de su abuela.

''Al principio podían llamar al teléfono y ya dejaron de poder llamar al teléfono'', continúa explicando y afirma que ''es cien por cien verídico'' que su familia le ha contado todo lo que ocurrió: ''Que me lo niegue quien quiera, pero eso es verdad''.

Terelu Campos y Rocío Flores protagonizan un encontronazo

Durante la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!', la hija de Rocío Carrasco y Terelu Campos han vivido un momento de tensión después de que la colaboradora del programa le lanzase una pregunta a la que ella respondía sin tapujos: "He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?".