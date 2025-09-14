Inés Gutiérrez 14 SEP 2025 - 06:00h.

Phoebe Cates se casó en 1989 con Kevin Kline y juntos tienen dos hijos: Greta y Owen

Los protagonistas de 'La decisión de Sophie' se reúnen tras 42 años: cuando elegir es una condena

MadridDesde que era muy joven la moda fue la pasión de Phoebe Cates, de hecho fue a través de este sector como se dio a conocer en el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos fueron como modelo, posando para revistas y con tan solo quince años ya protagonizaba portadas, en una de las más conocidas lucía con orgullo la ortodoncia que le pidieron que se dejara cuando ella tenía la posibilidad de que se la quitaran antes de la sesión de fotos.

Después era cuestión de tiempo que diera el salto al cine, teniendo en cuenta que gran parte de su familia se dedicaba al sector. Su padre era el productor y director Joseph Cates.

Fueron varios los papeles que interpretó, formando parte del reparto de películas que consiguieron gran aceptación por parte de la audiencia, aunque sin duda el proyecto que más fama le dio fue Gremlins. La película de terror se ha convertido con el tiempo en una película de culto y ella no dudó en participar en su segunda parte.

Sin embargo, con el paso del tiempo sus prioridades fueron cambiando y sus incursiones en el cine y los proyectos audiovisuales fueron distanciándose en el tiempo, principalmente desde que formó una familia junto a su marido, el también actor Kevin Kline.

Qué fue de Phoebe Cates tras abandonar su carrera como actriz

Phoebe y Kevin se encontraron durante una audición para una película, en 1989 se casaban y comenzaban poco después una familia. Tuvieron dos hijos, Greta y Owen Kline, que pasaron a convertirse en el centro de su vida, por eso el matrimonio llegó al acuerdo de ir turnándose para poder compaginar la vida familiar con la profesional.

A la hora de la verdad, Phoebe cada vez aceptó menos trabajos y se fue centrando en otras facetas alejadas de la interpretación, como la moda que siempre le apasionó. Esto no quiere decir que renegara de su profesión, de hecho cuando sus hijos eran pequeños no dudó en animarles a que siguieran sus sueños y gracias a eso participaron en algunas películas, como Una historia de Brooklyn.

Con el tiempo, Owen ha seguido ligado al mundo del cine y la interpretación, aunque en algunos de sus últimos trabajos ha ejercido también como director. Greta, cuyo nombre artístico es Frankie Cosmos, se ha centrado en la música, tras algunos proyectos interpretativos esporádicos.

Cates optó por dedicarse a su otra gran pasión, la moda, y lo hizo abriendo en Nueva York una tienda de moda, complementos y decoración. La pareja se mudó desde Los Ángeles a Nueva York en la década de los 90 y fue, según explicó el actor en una entrevista, una de las mejores ideas que pudieron tener. Allí Phoebe abrió en 2005 la boutique Blue Tree.

Este original nombre explicó que era “Una sutil referencia a los árboles azules de las pinturas fauvistas. Es la idea de que no es algo natural de encontrar en este barrio”. Ella pone el alma en su tienda, seleccionando los artículos que vende para que todos sean perfectos y se ajusten al espíritu de la misma.