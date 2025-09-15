Celia Molina 15 SEP 2025 - 11:28h.

El famoso cantante colombiano ha comunicado públicamente la muerte de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años de edad

Este verano, Juanes dio una extensa entrevista en el podcast 'Más que titulares', de la periodista Javiera Quiroga. En su larga conversación, el cantante habló como nunca de su hermana fallecida, Luz, que estuvo hasta 27 años en coma. Luz sufrió una complicación tras alumbrar a su primera y única hija, quedando en estado de coma hasta el momento de su muerte, en el año 2019. Durante tan dura confesión, Juanes aseguró que su madre y su tía fueron las que, año tras año, se encargaron de cuidar a la joven enferma. Y, ahora, ha sido precisamente su madre la que ha fallecido.

Alicia Vásquez, de 95 años, murió el pasado 8 de septiembre, pero el artista no se había despedido de ella públicamente hasta ahora. Junto a un carrusel de fotografías en las que su mamá aparece en primer plano (o dándole un abrazo), ha escrito una desgarradora carta en la que asegura estar pasando un duelo muy complicado. Más aún cuando la familia ya sufrió una pérdida tan dolorosa hace apenas unos años:

"Me será imposible acostumbrarme a su ausencia"

"A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir y esta es una de esas. El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo", ha dicho Juanes, demostrando la estrecha relación que tenía con su progenitora.

Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella estará feliz en el descanso eterno Cordon Press/Instagram

"A veces siento que, de verdad, se llevó todo- continúa -. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y mas cerca de mí. Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida", ha confesado. emocionado, el cantante.

En los comentarios, miles de seguidores le han mandado palabras de aliento, entre las que destacan los de otros artistas (y amigos) como Sebastián Yatra o Rozalén. Ambos han lamentado su pérdida y le han aplaudido por honrar la memoria de su madre. Juanes, por su parte, ha dado las gracias por todos los mensajes que está recibiendo, asegurándole a sus fans que le reconfortan más de lo que se pudieran imaginar.