Celia Molina 15 SEP 2025 - 10:35h.

La actriz comunicó a través de sus redes sociales que no presentaría la gala por haber sufrido una reacción alérgica en el ojo

'The Studio’ rompe récords en unos Premios Emmy 2025 que ensalzan a ‘Adolescencia’ y ponen el foco en Gaza

Sofía Vergara no pudo asistir a la gala de los Premios Emmy de 2025 celebrada este domingo en Los Ángeles por un improvisto problema de salud. Poco antes de dirigirse al Peacock Theater, cuando ya estaba hasta maquillada para el evento, tuvo que ponerse unos vaqueros y una camiseta y salir corriendo para ir a urgencias. Ella misma anunció entonces a través de las redes sociales que no llegaría a la prestigiosa gala donde, junto a otros actores como Stephen Colbert o Sydney Sweeney, iba a co-presentar la ceremonia liderada por Nate Bargatze.

"No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!", dijo la propia Sofía en su cuenta de Instagram, en una entrada en la que añadía una fotografía donde tiene un ojo visiblemente hinchado. Su acompañante grabó también varios vídeos donde se ve a la famosa actriz colombiana tumbada en una camilla con los ojos cerrados y, también, aclarándose el 'ojo malo' con el agua de una de las fuentes del hospital. Horas después de la gala, Vergara también ha compartido una cómica historia en la que se ríe de "los golpes que da la vida".

"Lo siento, he tenido que cancelar"

En los comentarios, sus fans mostraron una gran preocupación e, incluso, algunas de las mujeres que la siguen, confesaron que a ellas también "les había pasado lo mismo". La actriz se ausentó así de una gala en la que 'The Studio', con un total de 13 galardones, se convirtió en la gran triunfadora en la 77.ª edición de los premios Emmy. Una ceremonia en la que, junto a la comedia de Apple TV+, también brillaron otros títulos como el drama médico de 'The Pitt' de HBO y la miniserie de Netflix 'Adolescencia'.

El que sí acudió rigurosamente a la cita fue el actor Javier Bardem y lo hizo luciendo en su cuello una kufiya, el emblemático pañuelo palestino. Allí, a su paso por la alfombra roja, el intérprete nominado por su papel en la miniserie 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' denunció el "genocidio" del pueblo palestino y reclamó sanciones y bloqueo al estado de Israel:

"Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio. ¡Libertad para Palestina!", proclamó Bardem en declaraciones a Variety antes del inicio de la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.)