El actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria' reveló el pasado mes de abril su diagnóstico de ELA, y ahora se ha sincerado sobre su situación

El actor Eric Dane se rompe a llorar tras el diagnóstico de ELA: "No creo que este sea el final de mi historia"

Compartir







Eric Dane, conocido por sus papeles en 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', ha vuelto al foco mediático tras anunciar el pasado mes de abril su diagnóstico de ELA. Ahora, el actor se ha sincerado como nunca antes sobre su enfermedad neurodegenerativa, que destruye progresivamente las neuronas motoras y debilita los músculos hasta causar parálisis total

En una emotiva entrevista emitida este lunes 16 de junio, Dane ha confesado en 'Good Morning America' a la periodista Diane Sawyer cómo se encuentra.

A sus 52 años, ha revelado que su brazo derecho "ha dejado de funcionar completamente" y teme que en unos meses el izquierdo también pierda movilidad, describiendo esta nueva realidad como "sobrecogedora". "Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante, el izquierdo, funciona. Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo", desvela.

Ahora, cree que solo le quedan "unos pocos meses más" antes de que su brazo izquierdo también falle, añadiendo que también está "preocupado" por perder la función de sus piernas.

Los primeros signos de enfermedad aparecieron en 2024, cuando Dane empezó a notar cansancio y debilidad en su mano. "En ese momento no le di importancia, pensé que tal vez había estado escribiendo demasiado y que mi mano estaba fatigada", narra. Tras buscar atención médica, pasó nueve meses de consultas con especialistas hasta que, en abril, recibió la confirmación de la ELA. "Nunca olvidaré esas tres letras -ELA- están conmigo desde que despierto", se lamenta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tal y como cuenta, su deterioro físico se evidenció durante una salida de esnórquel con sus hijas. Mientras disfrutaban del mar, perdió la fuerza para volver al barco y temió ahogarse. "Mi hija tuvo que arrastrarme de regreso. Me rompí en lágrimas", declara sin poder evitar emocionarse. "Me di cuenta de que ya no estaba a salvo en el agua".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Antes de que se transmitiera la entrevista, 'Good Morning America' compartió un clip en el que el actor señalaba: "Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El apoyo de su familia y la enfermedad

El apoyo de su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas, Billie y Georgia, de 15 y 13 años respectivamente, ha sido fundamental en los últimos meses. Aunque en 2018 Gayheart presentó la demanda de divorcio, la retiró en marzo de este año, pocos días antes de anunciar públicamente el diagnóstico.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva que daña las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, impidiendo voluntariamente mover músculos, hablar, respirar o tragar. La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico es de dos a cinco años, aunque hay casos excepcionales con supervivencias más largas, como el del físico Stephen Hawking.

No existe una cura. Sin embargo, tratamientos como terapias físicas y medicamentos aprobados pueden ralentizar el avance y mejorar la calidad de vida.

A pesar del avance de la enfermedad, Dane afirma que seguirá trabajando mientras pueda. Ha regresado al set de 'Euphoria' para la tercera temporada, a pesar de que el rodaje empezó poco después del diagnóstico. También protagoniza la serie 'Countdown' de Amazon Prime, con estreno previsto para el 25 de junio.