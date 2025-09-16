Natalia Sette 16 SEP 2025 - 17:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla por primera vez de cómo está su relación con Mario tras los rumores de crisis

Claudia Martínez desvela si está abierta a una reconciliación con Sheila González

Compartir







¡Ya está aquí la nueva temporada de ‘En todas las salsas’! El podcast más salseante llega de nuevo tras su pausa en verano cargado de nuevo cotilleos. Con Lydia Lozano como invitada estrella y algún que otro nuevo colaborador, el videopodcast habla de las noticias más importantes de los últimas meses, entre ellas, la crisis de una de las parejas más queridas. La periodista Anna Gurguí habla con Claudia Martínez que desvela en qué punto está su relación con Mario González tras los rumores de ruptura .

No es la primera vez que los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ hacen saltar las alarmas . Hace varios meses, Claudia admitía que habían pasado por un bache debido a la antigua relación de Mario. Sin embargo, lograron superarlo y volvieron a ser la pareja idílica de siempre, hasta este agosto. Hace alrededor de un mes los rumores de ruptura volvieron a saltar a la palestra aunque ellos no han confirmado nada. “He hablado con Claudia”, anuncia la colaboradora Anna Gurguí.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez desvela el motivo por el que ha pospuesto su boda con Mario González

La periodista habló ayer mismo con Claudia para saber en qué punto está su relación con Mario. Ella, que ha ido dando pistas de que algo no va bien pero no ha confirmado nada, responde a las preguntas de Anna sin pelos en la lengua. “Fue una conversación extensa”, asegura la colaboradora. Claudia, honesta como siempre, se abre en canal y le cuenta toda la verdad sobre su situación con el madrileño. “Claudia lo está pasando mal”, asegura la periodista.

Programa completo: El posible motivo del distanciamiento entre Claudia Martínez y Mario González

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez habla de su relación con Violeta Mangriñán

Tras su conversación con Claudia, Anna tiene claro cuál es el motivo más posible del distanciamiento entre ambos y no duda en compartirlo. “El entorno no facilita que la relación fluya”, asegura la colaboradora. Además, transmitiendo las palabras de Claudia, Anna Gurguí desvela si ha habido infidelidades por parte de alguno.

Este nuevo programa de 'En todas las salsas' viene cargado de salseos y cotilleos. Junto a Lydia Lozano, los colaboradores comentan todas las polémicas que han ido pasando durante este verano. La discusión de Anita y Montoya, los rumores de ruptura entre Goicoechea y Manu Moreno, los mensajes que Nagore Robles le mando a Lydia Lozano tras su ruptura con Carla Flila y el intercambio de indirectas entre Fabiana Sevillano y Lola Lolita ¡Todo esto y mucho más dándole play al programa completo!