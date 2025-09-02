Equipo Outdoor 02 SEP 2025 - 19:15h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' podrían confirmar su ruptura con sus indirectas a través de las redes

Claudia Martínez y Mario González, en crisis: las pistas que apuntan a su ruptura sentimental

La historia de amor entre Claudia Martínez y Mario González parece haber llegado a su fin. Después de varias indirectas por parte de los exconcursantes de 'Supervivientes' en Tiktok apuntan a una ruptura definitiva. A través de los compartidos, han dado pistas de cual ha sido el posible motivo de su ruptura.

Durante varios días, los últimos movimientos en redes sociales por parte de ambos apuntan a esta teoría. Aunque su relación ha estado marcada por altibajos, ya que en sus inicios, Claudia tuvo que lidiar con ataques por parte de la expareja de Mario, Sheila, en su canal de MTMAD. Incluso, según se supo, familiares de Sheila llegaron a hacerle comentarios ofensivos. Lo que provoco un clima de tensión, en el que la extronista de 'MyHyV' no se sentía arropada por parte de Mario, ya que el exconcursante de 'Supervivientes' decidió no involucrarse para evitar el conflicto.

Aunque superaron esa crisis, la catalana reconoció que esas situaciones le generaron inseguridad. Mario y Claudia decidieron apostar por la relación e intentar sanar lo sucedido. Sin embargo, la paz duró poco. En estos últimos días los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se han dejado de seguir en sus redes sociales además de dejar indirectas a través de sus compartidos. Y es que la que se diera conocer en 'MyHyV' ha expresado que esta cansada de "lidiar con personas que no se esfuerzan tanto como yo me esfuerzo".

Mario, por su parte, también ha confesado que siempre "ya se ha cansado de insistir", además se ha unido a compartir vídeos en Tiktok expresando como se siente, y comentando su deseo de estar en una relación tranquila, sin discusiones, "un lugar donde necesita respirar", dejando entrever la posibilidad de estar desgastado ante esta situación. Además, ha compartido que no quiere una relación convertida en "un campo de batalla" recalcando que "no quiere ser cuestionado" todo el tiempo "ni cargar con culpas" por cosas que el no ha hecho.

El último mensaje que ha compartido Claudia ha sido contundente: "Que mala sensación cuando quieres a alguien pero a la vez sientes decepción por la forma en la que ha llegado a comportarse".

Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre esta situación, los exconcursantes de 'Supervivientes', con sus compartidos dejan entrever cómo se sienten actualmente. Y todo apunta cada vez más hacia una posible ruptura entre ellos.